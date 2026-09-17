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MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

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MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
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2026 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2026 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?


ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR

20 kişilik ana kadro:

1. Batuhan

2. Nilay

3. Hasan Alp

4. Şiringül

5. Enes

6. Eyüp Can

7. Demirhan Ali

8. Nurten

9. Şadi

10. Burçin

11. Tolga

17. Muhammed

13. Ayşe

14. Kübra

17. Gül

16. Simge

17. Bahar

18. Şükran

19. Armağan

20. Koray

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

 

Mavi Takım :


Kırmızı Takım:


MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun kazananı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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