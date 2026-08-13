Haberler

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2026 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

20 kişilik ana kadro:

1. Batuhan

2. Nilay

3. Hasan Alp

4. Şiringül

5. Enes

6. Eyüp Can

7. Demirhan Ali

8. Nurten

9. Şadi

10. Burçin

11. Tolga

12. Muhammed

13. Ayşe

14. Kübra

15. Gül

16. Simge

17. Bahar

18. Şükran

19. Armağan

20. Koray

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:


Mavi Takım :


Kırmızı Takım:

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Kübra oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Önce çarptı sonra üzerinden geçti! Hastanede yaşam mücadelesi verirken sürücü serbest bırakıldı

Hayatının baharında yaşam mücadelesi verirken sürücü serbest bırakıldı
Zeytinburnu'nda restorana silahlı saldırı; şüphelinin 55 ayrı suç kaydı çıktı

Müşteri gibi girdi, güpegündüz kurşun yağdırdı!

MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı

Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi