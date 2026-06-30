MasterChef Doğukan kimdir, Doğukan Akkuş kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Doğukan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da yarışan Doğukan Akkuş, hazırladığı tabaklarla jüri üyelerinden olumlu yorum almayı başardı. Yarışmacının yaşı, memleketi ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılırken, son bölümün ardından Doğukan'ın bir üst tura çıkıp çıkmadığı ve yarışmaya devam edip etmediği de gündemdeki yerini aldı. İşte MasterChef Doğukan Akkuş hakkında merak edilenler.

MASTERCHEF DOĞUKAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Doğukan, başarılı performansı ve profesyonel mutfak deneyimiyle dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmanın ilk turunda hazırladığı tabakla jüri üyelerinden tam not alan Doğukan, bir üst tura yükselerek MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.

MASTERCHEF DOĞUKAN NERELİ?

MasterChef yarışmacısı Doğukan, aslen Erzurumlu olup yaşamını İstanbul'da sürdürüyor. Yarışmada memleketini temsil eden Doğukan, mutfağa olan ilgisini yıllar içinde profesyonel kariyerine dönüştürdü.

MASTERCHEF DOĞUKAN KAÇ YAŞINDA VE MESLEĞİ NE?

Doğukan, profesyonel olarak aşçılık mesleğini icra ediyor. Ailesindeki tek aşçı olan yarışmacı, mutfak alanındaki eğitimini Mengen Aşçılık Lisesi'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından sektörde çalışmaya başlayan Doğukan, kariyerini İstanbul Taksim'de faaliyet gösteren bir otelde sürdürüyor.

MASTERCHEF DOĞUKAN NEREDE ÇALIŞIYOR?

Profesyonel mutfak tecrübesine sahip olan Doğukan, İstanbul'un Taksim semtindeki bir otelde aşçı olarak görev yapıyor. Otel mutfağında edindiği deneyimi MasterChef Türkiye sahnesine taşıyan yarışmacı, hazırladığı tabaklarla jüri üyelerinden olumlu değerlendirmeler aldı.

MASTERCHEF DOĞUKAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde jüri karşısına çıkan Doğukan, hazırladığı tabağıyla başarılı bir performans sergileyerek bir üst tura çıkmayı başardı. Böylece yarışmaya devam etme hakkı kazanan Doğukan, ana kadroya girebilmek için mücadelesini sürdürüyor.