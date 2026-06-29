MasterChef Demirhan kimdir, Demirhan Ali yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Demirhan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da mücadele eden Demirhan Ali, ilk tur performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Demirhan'ın yaşı, memleketi, mesleği ve yarışmadaki son durumunu araştırmaya başladı. Peki MasterChef Demirhan kimdir, ne iş yapıyor ve 2026 sezonunda yarışmaya devam ediyor mu? İşte Demirhan Ali hakkında merak edilen tüm detaylar.

MASTERCHEF DEMİRHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacıları arasında yer alan Demirhan Ali, ilk turdaki başarılı performansıyla şeflerin beğenisini kazanarak bir üst tura yükseldi. Antalya'dan yarışmaya katılan Demirhan, farklı yaşam hikâyesi ve mutfak eğitimiyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmanın ardından "MasterChef Demirhan kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

MASTERCHEF DEMİRHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Demirhan Ali, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Aslen Karabüklü olan yarışmacının annesi Kazakistanlıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Rusya'da geçiren Demirhan, farklı kültürlerde edindiği deneyimleri mutfağına yansıttığını ifade ediyor.

MASTERCHEF DEMİRHAN'IN MESLEĞİ NE?

Demirhan Ali, Bolu Mengen Aşçılık Bölümü mezunudur. Türkiye'nin aşçılık alanında öne çıkan eğitim merkezlerinden birinde eğitim alan yarışmacı, profesyonel mutfak bilgisini MasterChef Türkiye sahnesinde sergileyerek şeflerden olumlu yorum almayı başardı.

MASTERCHEF DEMİRHAN BİR ÜST TURA ÇIKTI MI?

Evet. MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde hazırladığı yemekle başarılı bir performans ortaya koyan Demirhan Ali, şeflerden aldığı geçerli oylarla bir üst tura yükseldi. Böylece ana kadroya giden yolda önemli bir avantaj elde etti.

HEDEFİ MASTERCHEF ANA KADROSU

İlk turu başarıyla geçen Demirhan Ali, şimdi MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girebilmek için mücadelesini sürdürecek. Antalya'dan yarışmaya katılan, Bolu Mengen Aşçılık mezunu olan ve Rusya'da büyüyen yarışmacı, ilerleyen turlarda da başarılı performansını devam ettirmeyi hedefliyor.