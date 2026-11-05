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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmemesi izleyicilerin gündemine geldi. Yarışmanın takipçileri, yayın akışındaki değişikliğin ardından MasterChef'in yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu? MasterChef yeni bölüm bu akşam var mı, dün neden yoktu? İşte TV8 yayın akışına ilişkin detaylar…

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Evet, MasterChef Türkiye 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. TV8'in resmi yayın akışında yarışmanın yeni bölümü saat 20.00'de gösteriliyor.

Kanalın resmi internet sitesinde de 5 Kasım tarihli MasterChef Türkiye bölüm tanıtımı yayımlandı. Böylece yarışmanın yeni bölümünün bu akşam izleyiciyle buluşacağı kesinleşti.

MASTERCHEF DÜN NEDEN YOKTU?

MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü ekrana gelmedi. Yarışmanın yayın akışından çıkarılması izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Ancak MasterChef'in 4 Kasım'da neden yayınlanmadığına ilişkin TV8 veya yapım ekibi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Yayın değişikliğinin nedeni hakkında ortaya atılan iddialar ise henüz doğrulanmış değil.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak. Yarışmanın yeni bölümünde mutfaktaki rekabetin ve yarışmacılar arasındaki mücadelenin devam etmesi bekleniyor.