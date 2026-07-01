MasterChef Batuhan kimdir, Batuhan Nazikoğlu kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Batuhan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026’nın dikkat çeken isimlerinden Batuhan Nazikoğlu, jüri karşısına çıktıktan sonra gündem oldu. Yarışmadaki performansı kadar hayatı da merak edilen Batuhan Nazikoğlu hakkında "Kimdir, kaç yaşında, nereli, elendi mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte MasterChef Batuhan Nazikoğlu ile ilgili tüm detaylar...

MASTERCHEF BATUHAN NAZİKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışan Batuhan Nazikoğlu, Ankara’dan katılması ve kökeninin Artvin’in Arhavi ilçesine dayanmasıyla dikkat çekti. 32 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı vanilyalı levrek tarifiyle jüri karşısında öne çıktı. Yayınlanan bölümün ardından "MasterChef Batuhan kimdir, nereli?" ve "2026 MasterChef Batuhan elendi mi?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi gördü.

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Batuhan Nazikoğlu, Ankara’dan yarışmaya katılmaktadır. Aslen Artvin Arhavili olan yarışmacı, mutfak alanındaki deneyimi ve farklı tarifleriyle dikkat çekti.

BATUHAN 32 YAŞINDA VE BİR KIZ BABASI

32 yaşında olan Batuhan Nazikoğlu’nun bir kızı bulunmaktadır. Aile yaşantısıyla da dikkat çeken yarışmacı, yarışmaya hem kariyerini geliştirmek hem de mutfaktaki yeteneklerini göstermek için katıldı.

VANİLYALI LEVREK TARİFİYLE ÖNE ÇIKTI

Batuhan Nazikoğlu, jüri karşısında hazırladığı vanilyalı levrek tarifiyle farklı bir sunum ortaya koydu. Bu yaratıcı tabak, jüri üyelerinden olumlu yorumlar alarak dikkat çekti.

MASTERCHEF BATUHAN BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Batuhan Nazikoğlu, jüri değerlendirmesi sonucunda bir üst tura yükselmeyi başardı. Böylece yarışmadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.