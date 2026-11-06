MasterChef Bahar kimdir, Bahar kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tam adı Bahar Kaya olan yarışmacı, özel şef olarak çalışıyor. 28 yaşındaki Bahar, 17. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Bahar Kaya'nın hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF BAHAR KİMDİR?

MasterChef Bahar'ın tam adı Bahar Kaya. Edebiyat eğitimi aldığı belirtilen Bahar, mutfak tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 6 yıldır profesyonel mutfaklarda çalışan Bahar, dünya mutfaklarına olan ilgisiyle tanınıyor.

MASTERCHEF BAHAR KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Bahar Kaya, 28 yaşında.

MASTERCHEF BAHAR NERELİ?

Bahar Kaya, Muğla'nın Yatağan ilçesinden. Yarışmacı, MasterChef Türkiye'de Muğla'yı temsil ediyor.

MASTERCHEF BAHAR EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Bahar Kaya'nın medeni durumuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının evli ya da bekar olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

MASTERCHEF BAHAR NE İŞ YAPIYOR?

Bahar Kaya, özel şef olarak çalışıyor. Yarışmacı, yaklaşık 6 yıldır profesyonel mutfaklarda deneyim kazanıyor.

BAHAR MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Bahar Kaya, MasterChef Türkiye 2026'da 17. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.