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MasterChef Ayşe kimdir, Ayşe kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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MasterChef Ayşe kimdir, Ayşe kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro yarışmacılarından Ayşe, son günlerde yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 3 Kasım'da yayınlanan bölümde Şadi ile yaşadığı sert tartışma, Ayşe'yi gündemin ilk sıralarına taşıdı. İzleyiciler, MasterChef Ayşe'nin kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor.

Tam adı Ayşe Nur İnal olan yarışmacı, gastronomi eğitimi alan ve profesyonel mutfaklarda deneyim kazanan bir şef. 25 yaşındaki Ayşe, 13. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi. İşte MasterChef Ayşe Nur İnal'ın hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF AYŞE KİMDİR?

MasterChef Ayşe'nin tam adı Ayşe Nur İnal. İstanbul'da doğup büyüyen Ayşe, gastronomi eğitimi aldı. Eğitiminin ardından mutfak kariyerine başlayan Ayşe, yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda çalışıyor.

MASTERCHEF AYŞE KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Ayşe Nur İnal, 25 yaşında. Ayşe, genç yaşına rağmen profesyonel mutfak deneyimiyle yarışmada öne çıkıyor.

MASTERCHEF AYŞE NERELİ?

Ayşe Nur İnal, İstanbul'da doğup büyüdü. Yarışmacının aslen Çorumlu olduğu belirtiliyor.

MASTERCHEF AYŞE EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Ayşe Nur İnal'ın evli olduğu öne sürülüyor. Ancak Ayşe ya da MasterChef Türkiye tarafından bu konuda kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

MASTERCHEF AYŞE NE İŞ YAPIYOR?

Ayşe Nur İnal'ın mesleği aşçılık. Gastronomi eğitimi alan Ayşe, yaklaşık 5 yıldır profesyonel mutfaklarda şef olarak çalışıyor.

AYŞE MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Ayşe Nur İnal, 31 Temmuz 2026'da yayınlanan bölümde 13. beyaz önlüğün sahibi oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna 13. yarışmacı olarak katıldı.

MASTERCHEF ŞADİ AYŞE KAVGASI

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylamada Şadi, kağıda Ayşe'nin ismini yazdı ve kağıdı Ayşe'nin önündeki masaya birkaç kez vurdu. Bu hareketin ardından iki yarışmacı arasında sert bir tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Şef Mehmet Yalçınkaya araya girdi ve iki yarışmacıyı da kulise gönderdi. Ayşe, bu tartışmanın ardından eleme adayı oldu.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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