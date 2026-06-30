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MasterChef Ayça kimdir, Ayça Çelik kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Ayça elendi mi?

MasterChef Ayça kimdir, Ayça Çelik kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Ayça elendi mi?
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MasterChef Türkiye 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Ayça Çelik, seçmelerde sergilediği performansla izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmanın yayınlanmasının ardından "MasterChef Ayça kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli?" ve "2026 MasterChef Ayça elendi mi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Ayça Çelik hakkında merak edilenler...

2026 MasterChef Türkiye seçmelerine katılan Ayça Çelik, jüri üyelerinin karşısına çıkmasının ardından gündem oldu. Yarışmadaki performansıyla adından söz ettiren Ayça hakkında yaşı, mesleği, memleketi ve yarışmadaki son durumu merak ediliyor. Peki, MasterChef Ayça kimdir, kaç yaşında, nereli ve yarışmaya devam ediyor mu? İşte detaylar...

MASTERCHEF AYÇA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde yarışan Ayça, Ankara’dan katılmasıyla dikkat çekti. Gastronomi mezunu olan yarışmacı, jüri karşısında sergilediği performansla öne çıktı. Yayınlanan bölümün ardından "MasterChef Ayça kimdir, nereli?" soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF AYÇA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacılarından Ayça, gastronomi alanında eğitim almış bir isimdir. Ankara’dan yarışmaya katılan Ayça, mutfak bilgisi ve tabak sunumuyla jüri üyelerinden olumlu geri dönüş aldı.

AYÇA GASTRONOMİ MEZUNU

Yarışmada kendini tanıtan Ayça, gastronomi mezunu olduğunu ve mutfak alanında kendini geliştirmek için MasterChef’e katıldığını belirtti. Profesyonel mutfak eğitimi sayesinde yarışmada dikkat çeken isimlerden biri oldu.

AYÇA BİR ÜST TURA ÇIKTI

MasterChef Türkiye 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Ayça, jüri değerlendirmesi sonucunda bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte yarışmadaki yolculuğuna devam etme hakkı kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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