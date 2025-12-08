MasterChef Altın Kupa yarışmacıları TAM LİSTE!
MasterChef'in en çok konuşulan isimleri ekranlara geri döndü! Bu özel formatta yarışmacılar, MasterChef tarihinin en iyileri arasına adlarını yazdırmanın simgesi olan Altın Kupa için kıyasıya mücadele edecek. İşte, MasterChef Altın Kupa yarışmacıları!
Masterchef Türkiye'de, şampiyonluk finalinin ardından All Star dönemi başladı. Altın Kupa'nın sahibini bulacağı Masterchef Türkiye'de geçmişte barışalı bulunan yarışmacılar bir araya geldi. Peki, MasterChef Altın Kupa yarışmacıları kim?
MASTERCHEF'TE ALTIN KUPA NE KADAR SÜRECEK?
MasterChef'te bu sezon ilk kez düzenlenen Altın Kupa mücadelesi, 7 Aralık 2025 Pazar akşamı izleyiciyle buluştu. Yarışmanın kaç hafta devam edeceği ise program yapımcıları tarafından henüz netleştirilmedi. Süreç, yarışmanın performansına ve yarışmacılar arasındaki rekabetin seyrine göre şekillenecek.
MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI
Altın Kupa etabında yer alan güçlü yarışmacılar şöyle:
• Eren
• Dilara
• Sergen
• Semih
• Alican
• Kerem
• Beyza
• Hasan
• Kıvanç
• Barış
• Batuhan
• Erim
• Tolga
• Ayaz
• Hakan
• Çağatay
• Eda
• Barbaros