MasterChef 4. altın önlüğü kim kazandı?

Masterchef All Star Altın Kupa serüveninde altın önlük mücadelesi resmen başladı. Dördüncü altın önlüğün verileceği gecede şefler, yarışmacılardan ana malzemesi doğal kaya tuzu olan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi. Zorlayıcı tariflerin ve yüksek temponun öne çıktığı yarışmada, yarışmacılar hafta boyunca altın önlüğü ve dokunulmazlığı kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, 25 Aralık Perşembe günü MasterChef All Star Altın Kupa'da altın önlüğü kazanan ve dokunulmazlığı alan isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Şeflerin detaylı değerlendirmelerinin ardından dokunulmazlığı kazanan takım, gecenin sonunda netlik kazandı. Kıyasıya geçen mücadelede dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ALTIN ÖNLÜĞÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Altın önlük yarışında da sonuçlar belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım haftayı güvenli bir şekilde tamamlarken, kırmızı takım eleme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gecenin en çok merak edilen anında ise dördüncü altın önlüğün sahibi açıklandı. Şeflerden en yüksek puanı alan Barbaros, 4. altın önlüğü kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN ÖNLÜK KAZANANLAR

• 1. Altın Önlük: Sergen

• 2. Altın Önlük: Hasan

• 3. Altın Önlük: Çağatay

• 4. Altın Önlük: Barbaros