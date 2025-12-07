Haberler

Masterchef 2025'te şampiyon kim oldu? Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu mu?

Güncelleme:
Haftalarca süren yoğun maratonun ardından MasterChef 2025'te beklenen an geldi. Yaratıcılıklarıyla ve tabaklarıyla finale adını yazdıran Özkan ve Sezer, canlı yayında son kez tezgâh başına geçti. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu unutulmaz finalde, şampiyonluk kupasını kimin kaldırdığı nihayet ortaya çıktı. Peki, Masterchef 2025'te şampiyon kim oldu? Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu mu?

Masterchef 2025 sezonunda büyük final heyecanı sona erdi ve aylar süren mücadelede şampiyon belli oldu. Özkan ve Sezer'in canlı yayında karşı karşıya geldiği nefes kesen finalin sonunda şeflerin verdiği puanlar toplanarak sezonun kazananı açıklandı. İzleyicilerin merakla beklediği sonuçla birlikte, MasterChef 2025'in şampiyonu resmen ilan edildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF 2025'TE KİM ŞAMPİYON OLDU?

MasterChef 2025'in büyük finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyen isim Sezer oldu. Final boyunca sergilediği uluslararası menü, deniz ürünleri ağırlıklı tabaklar, ardından imza tabağındaki bal kabağı–levrek yorumu hem şeflerden hem de izleyicilerden büyük beğeni aldı. Canlı yayında açıklanan puanlar sonucunda Sezer, MasterChef Türkiye 2025 sezonunu birincilikle tamamladı.

SEZER KAÇ PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLDU?

Final tabaklarının ardından verilen puanlar toplandığında:

  • Özkan: 63,5 puan,
  • Sezer: 65 puan aldı.

Bu sonuçla Sezer, rakibi Özkan'a 1,5 puan fark atarak şampiyon oldu. Finalin kıran kırana geçtiği vurgulanırken bu fark, sezonun en çekişmeli sonuçlarından biri olarak dikkat çekti.

FİNALE KİMLER KALMIŞTI?

MasterChef 2025'te son dört isim Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.

Bu dört yarışmacı arasında yapılan değerlendirmeler ve etaplar sonrasında ise finale çıkan iki yarışmacı şu şekildeydi:

  • Özkan
  • Sezer

Büyük final canlı yayında bu iki isim arasında gerçekleşti.

ÖZKAN KAÇ PUAN ALDI?

Sezon boyunca istikrarlı tabaklar çıkaran Özkan, final gecesinde şeflerin verdiği puanlar sonucunda toplam 63,5 puan elde etti. Özkan'ın özellikle imza tabağı olan "kuzu ve enginar" temalı yaratıcı tabağı övgü aldı; ancak şampiyonluk için bu puan yeterli olmadı.

SEZER KAÇ PUAN ALDI?

Finalde hem uluslararası menüsü hem de bal kabağı–levrek merkezli imza tabağıyla öne çıkan Sezer, şeflerden toplam 65 puan topladı. Bu puan, onu sezonun şampiyonu yaptı. Sezer'in özellikle tabağın hikayesine verdiği önem ve malzemeleri farklı dokularda kullanması jüri tarafından takdir edildi.

