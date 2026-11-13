Marmarabirlik zeytin alım fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, alım fiyatlarının pazartesi günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin planlandığını açıkladı. İşte Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarıyla ilgili son durum.

MARMARABİRLİK ZEYTİN ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Marmarabirlik'in 2026-2027 sezonu zeytin alım fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar üzerindeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

MARMARABİRLİK ZEYTİN ALIM FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, alım fiyatlarının 16 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenmesinin planlandığını söyledi. Yıldız, fiyatların büyük ihtimalle bu toplantıda netleşeceğini ifade etti. Yıldız, üreticilerin fiyat konusunda yalnızca Marmarabirlik'in resmi kanallarından yapılacak açıklamalara itibar etmesini istedi.

REKOLTE REKOR SEVİYEDE

Ali Yıldız'ın verdiği bilgiye göre üreticiler bu sezon yaklaşık 105 bin tonluk ön beyanda bulundu. Bu rakam, Marmarabirlik tarihinin en yüksek ön beyanı oldu. Bursa ve Balıkesir'de bu sezon toplam zeytin üretiminin 400 bin ton civarında olması bekleniyor. Marmarabirlik'in bu sezon yaklaşık 64 bin ton zeytin alması hedefleniyor. Alım kampanyasının ocak ayına kadar sürmesi planlanıyor.

HANGİ KOOPERATİFLERDE ALIM YAPILIYOR?

Marmarabirlik'e bağlı Gemlik, Mudanya, İznik, Orhangazi, Marmara Adası, Edincik, Mürefte ve Erdek kooperatiflerinde zeytin alımı sürüyor. Hasat ekim ayı sonunda başladı, alımlara kasım ayında geçildi.

ÜRETİCİLERDEN TEPKİ

Alım fiyatlarının açıklanmamasına üreticilerden tepki geldi. Gemlik'te üreticiler "Zeytin dalda, üretici zorda" sloganıyla 13 Kasım Cuma günü Gemlik İskele Meydanı'nda basın açıklaması yapmak için bir araya gelme çağrısı yaptı. Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Marmarabirlik'ten alım fiyatını, maliyet hesabını ve ödeme takvimini açıklamasını istedi. Dimrit, Marmarabirlik'in "tüccar değil, üreticinin kooperatifi" olduğunu vurguladı.

PİYASADA ZEYTİN FİYATLARI NE DURUMDA?

Serbest piyasadaki tüccarların 260-280 dane aralığına kadar alım yaptığı belirtiliyor. Marmarabirlik ise daha önce 410 daneye kadar alım planı açıklamıştı.

MARMARABİRLİK GEÇEN YIL ZEYTİN ALIM FİYATI NE KADARDI?

Marmarabirlik, 2025-2026 sezonunda sofralık zeytin için kilogram başına 55 TL ile 160 TL arasında alım fiyatı belirlemişti. En yüksek fiyat olan 160 TL, kilogramda 180 dane çıkan iri zeytin için verilmişti. En düşük fiyat olan 55 TL ise kilogramda 410 dane çıkan zeytin içindi. Yağlık zeytin için alım fiyatı kilogram başına 53 TL olarak açıklanmıştı.

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