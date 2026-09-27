Markus Howard Galatasaray'a gelecek mi, Markus Howard hangi takımlarda oynadı?

Markus Howard hangi takımlarda oynadı merak edenler için yıldız oyuncunun kariyerine kısa bir bakış atmak gerekiyor. Kolej basketbolunda Marquette Üniversitesi'nde forma giyen ve okulun tüm zamanların en skorer oyuncusu olan Howard, profesyonel kariyerine NBA'de Denver Nuggets ile başladı. İki sezon Nuggets forması giyen başarılı şutör, 2022 yılında Avrupa'ya adım atarak Baskonia'ya transfer oldu ve EuroLeague'in en dikkat çeken skorerlerinden biri haline geldi.

GALATASARAY'IN KISA TRANSFERİNDE İLK SIRADA

Yaz transfer döneminin başından bu yana kısa rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, bu pozisyon için en çok öne çıkan ismin Markus Howard olduğu konuşuluyor. İddialara göre İstanbul temsilcisi, oyuncunun temsilcileri ve Baskonia yönetimiyle uzun süredir temas halinde. Sarı-kırmızılıların, sezon boyunca hücumda fark yaratabilecek bir skorer arayışında Howard'ı ideal isim olarak gördüğü belirtiliyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Ağustos ayında İspanyol basınında yer alan haberlere göre Howard, Galatasaray'ın cazip teklifini geri çevirerek EuroLeague'de mücadele etmeyi sürdürmek istediğini ve Baskonia'da kalmayı tercih ettiğini bildirmişti. Aynı dönemde Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği, ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı öne sürülmüştü. Buna rağmen son günlerde Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği ve görüşmelerin sürdüğü iddiaları, transfer ihtimalini tekrar gündeme taşıdı.

SÖZLEŞME DETAYI TRANSFERİN ANAHTARI

Markus Howard'ın Baskonia ile iki yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle olası bir transferde Galatasaray'ın İspanyol kulübüyle bonservis konusunda anlaşması gerekecek. Oyuncunun kararının ardından kulüpler arası pazarlıkların başlaması bekleniyor. Taraflardan gelecek resmi açıklama, transferin kaderini belirleyecek.

MARKUS HOWARD KİMDİR?

3 Mart 1999 doğumlu Markus Howard, ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. 1,80 boyundaki oyun kurucu ve şutör guard, özellikle uzak mesafe isabeti ve kısa sürede skor üretebilme yeteneğiyle tanınıyor. Kariyeri boyunca "saf skorer" olarak nitelendirilen Howard, Avrupa basketbolunun en tehlikeli şutörlerinden biri olarak gösteriliyor.

MARKUS HOWARD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Howard'ın basketbol kariyeri kolej döneminde parlamaya başladı. Marquette Üniversitesi'nde forma giyen yıldız isim, burada attığı 2761 sayıyla okulun tüm zamanların en skorer oyuncusu unvanını elde etti. Son sezonunda maç başına yaklaşık 28 sayı ortalaması yakalayarak Amerika'nın en dikkat çeken kolej oyuncularından biri oldu.

Profesyonel kariyerine NBA'de başlayan Howard, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Denver Nuggets forması giydi. NBA'de sınırlı süre bulan oyuncu, 2022 yılında Avrupa'ya geçerek İspanyol ekibi Baskonia ile anlaştı. Vitoria ekibinde dört sezonu geride bırakan Howard, burada EuroLeague'in en etkili skorerleri arasına adını yazdırdı.

EUROLEAGUE'DE ETKİLİ PERFORMANS

Baskonia ile geçirdiği sezonlarda takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerden biri olan Howard, geçen sezon EuroLeague'de 23 maça çıktı. Parkede ortalama 20 dakika kalan Amerikalı guard, maç başına 10.4 sayı, 2.1 asist ve 1.6 ribauntla oynadı. Düşük süre içinde yüksek sayı üretebilmesi, onu Avrupa kulüplerinin radarına sokan en önemli özellik olarak öne çıkıyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Galatasaray taraftarları, Markus Howard transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak şu aşamada transfere dair tüm bilgiler iddia niteliği taşıyor ve kulüplerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde oyuncunun kararı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonucu netlik kazanacak.