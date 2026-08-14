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Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?
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Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye geçeceği iddiası gündeme gelirken, ABB kaynakları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Basın Danışmanı Murat İde’den art arda açıklamalar geldi. Peki, Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Detaylar haberimizde.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İyi Parti'ye katılacağı yönündeki iddia kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Sosyal medyada yayılan iddianın ardından hem ABB kaynaklarından hem de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde'den açıklama geldi.

ABB KAYNAKLARI İDDİAYI YALANLADI

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından yanıt geldi. ABB kaynakları, ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABB kaynaklarından yapılan açıklamada,"Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde iddiaları ortaya atanlar doğruyu söylemiyor" ifadeleri kullanıldı.

MURAT İDE'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT

İddianın İYİ Parti cephesindeki yansımasına ilişkin bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde'den geldi. İde, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaya tepki gösterdi.

İde, söz konusu iddianın yer aldığı bir paylaşıma "Size ulaşamadım. Bu garip paylaşımı kaldırır mısınız?" şeklinde yanıt verdi.

MANSUR YAVAŞ CHP'DE KALMIŞTI

Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar daha önce de gündeme gelmişti. Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye CHP'den çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı katılırken, Yavaş CHP'de kalmayı tercih etmişti.

Konuya ilişkin konuşan Özel de, “Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin” ifadelerini kullanmıştı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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