Haberler

Manisa Valiliği SON DAKİKA! Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Valiliği SON DAKİKA! Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı?
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Manisa Valiliği, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki, Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı? Manisa Valiliği son dakika gelişmeleri haberimizde.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili Manisa Valiliği açıklama yaptı. Olayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Peki, Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı? Detaylar...

MANİSA VALİLİĞİ SON DAKİKA!

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı bildirildi. Sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA VALİLİĞİ OKUL SALDIRISI HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, ihbarın ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik ayrıca olayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini duyurdu.

Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralandığı bildirilen öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha
Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayıp! Saat 15.00'ten beri haber alınamıyor, ailesi arama başlattı

Eve dönmeyen Kerim'i arıyorlar! Ailesinden vatandaşlara çağrı
Stadyum girişinde skandal görüntü! Polise tükürdüler

Biz izlerken utandık! Stadyum girişinde skandal görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Manisa'da okula silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı

Manisa'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Necip Uysal yeni kariyeri için ilk girişimini yaptı

İşte Necip Uysal'ın yeni mesleği
AP'nin Polonyalı vekilinden göçmenlere açık tehdit: Vurularak öldürülürsünüz

Ülkesine gelmek isteyen göçmenleri açık açık tehdit etti: Gelmeyin...
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi