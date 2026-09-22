Manisa Valiliği SON DAKİKA! Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili Manisa Valiliği açıklama yaptı. Olayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Peki, Manisa Valiliği okul saldırısı hakkında ne açıklama yaptı? Detaylar...

MANİSA VALİLİĞİ SON DAKİKA!

Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındı. İhbarın ardından bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldığı bildirildi. Sağlık ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

MANİSA VALİLİĞİ OKUL SALDIRISI HAKKINDA NE AÇIKLAMA YAPTI?

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, ihbarın ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik ayrıca olayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini duyurdu.

Olayın nedeni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve yaralandığı bildirilen öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.