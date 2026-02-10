Manisa okullar tatil mi, 11 Şubat Salı Manisa'da okul yok mu (MANİSA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Manisa'da okul yok mu, 11 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Ege üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Manisa Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 11 Şubat Salı Manisa okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'da önümüzdeki dört gün boyunca ılıman ancak zaman zaman yağışlı bir hava etkili olacak.

Salı günü parçalı bulutlu ve hafif yağmur bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 12 derece, gece 6 derece olacak.

Çarşamba günü hava çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklık gündüz 11, gece 5 derece seviyelerinde seyredecek.

Perşembe günü yağış etkisini kaybedecek. Parçalı bulutlu hava beklenirken sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek.

Cuma günü açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gün içinde sıcaklık 15 derece, gece ise 7 derece olacak.

MANİSA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.