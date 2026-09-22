Manisa okul saldırısı yapan H.O kimdir, kaç yaşında? Okul saldırısı yapan H.O'nun ailesi kim?

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından olayın şüphelisi merak konusu oldu. Saldırının ardından kaçan şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklanırken, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayda 8 kişinin etkilendiği ve yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edildiği açıklandı.

MANİSA OKUL SALDIRISI YAPAN H.O KİMDİR?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açılmasıyla ilgili şüphelinin kimliği açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin 15 yaşındaki H.O. olduğu açıklandı. Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan H.O. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

H.O. hakkında kamuoyuna açıklanan bilgiler, saldırıyla ilgili mevcut resmi açıklamayla sınırlı bulunuyor. Şüphelinin kimliği 15 yaşındaki H.O. olarak açıklanırken, bunun dışında kişisel yaşamına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

OKUL SALDIRISI YAPAN H.O KAÇ YAŞINDA?

Manisa Turgutlu’daki okul saldırısının şüphelisi olarak açıklanan H.O.’nun 15 yaşında olduğu bildirildi. H.O.’nun saldırının ardından olay yerinden kaçtığı, daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Kimliği ilk aşamada belirlenemeyen bir kişinin okulun önünde silahla etrafa ateş açtığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Valiliği'nin açıklamasına göre olayda ilk belirlemelerde 8 kişinin etkilendiği öğrenildi ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi sağlandı. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OKUL SALDIRISI YAPAN H.O'NUN AİLESİ KİM?

Okul saldırısının şüphelisi olarak açıklanan 15 yaşındaki H.O.’nun ailesi hakkında Manisa Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada herhangi bir bilgi yer almadı.

Mevcut bilgilerde H.O.’nun anne, baba veya diğer aile üyelerinin kimliklerine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle H.O.’nun ailesinin kim olduğu konusunda kamuoyuna açıklanmış bilgiler dışında herhangi bir isim veya kişisel ayrıntı verilemiyor.

Manisa Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından H.O. güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Şüphelinin 15 yaşında olduğu bilgisi dışında H.O.’nun kişisel hayatı ve ailesine ilişkin resmi olarak paylaşılmış başka bir ayrıntı bulunmuyor. Yeni bilgilerin soruşturma kapsamında yetkili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.