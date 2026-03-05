Manisa GDZ elektrik kesintisi! 5-6 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 5 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

05 Mart 2026

Soma

Soma ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Elektrik kesintisinden Bozarmut, Büyük Güney, Çavdır, Sultaniye, Çevircek, Deniş, Evciler, Karacakaş, Kayrakaltı, Kozluören, Küçük Güney, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahalleleri etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3646183'tür.

Yunusemre

Yunusemre ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle iki farklı zaman aralığında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında Akçaköy, İlyasçılar, Kozaklar, Maldan, Örselli, Karakılıçlı, Pelitalan ve Küçükbelen mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Büyüksümbüller, Dazyurt, Otmanlar, Türkmen, Düzlen, Küçüksümbüller, Ortaköy ve Osmancalı mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir. Kesinti ID numaraları 3650348 ve 3650345'tir.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 00.00 ile 06.00 arasında Atatürk, Subaşı ve Selvilitepe mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı saat aralığında Çepnidere, Atatürk, Selvilitepe ve Subaşı mahallelerinde de kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 23.30 ile 04.00 arasında Selvilitepe, Çepnidere ve Subaşı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ID numaraları 3650143, 3650149 ve 3650151'dir.

06 Mart 2026

Soma

Soma ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Elektrik kesintisinden Yayladalı, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Devlethan, Çatalçam, Ularca, Türkali, Pirahmet, Menteşe ve Kobaklar mahalleleri etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3647979'dur.

Yunusemre

Yunusemre ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 11.00 arasında Karaali ve Muradiye mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 09.00 ile 12.30 arasında Atatürk ve Barbaros mahalleleri kesintiden etkilenecektir. Saat 13.00 ile 15.00 arasında ise Barbaros Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti ID numaraları 3651126, 3651160 ve 3651162'dir.

Akhisar

Akhisar ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 13.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Elektrik kesintisinden Efendi Mahallesi etkilenecektir. Kesinti ID numarası 3651119'dur.