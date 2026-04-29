Manisa GDZ elektrik kesintisi! 29-30 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 NİSAN

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Seyit Ahmet Mahallesi’nde 298, 716, 717, 304, 722, 299, 302, 301, 309, 310, 311, 312, 314, 673, 710, 711, 303 ve 300 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALAŞEHİR

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Girelli Mahallesi’nde Girelli Sokak, Eski Girelli Sokak ve Korudibi Sokak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, İstasyon Mahallesi’nde Şehit Komiser Süleyman Avşar Caddesi, Osmanlılar Caddesi, Morgül Sokak, Kırmızıgül Sokak, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Akgül Sokak, Adnan Menderes Caddesi ve Gazi 2 Nolu Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, Badınca Mahallesi’nde Taşlı Gere Sokak, Köy İçi Sokak ve Badınca Köyü İç Yolu’nda şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖLMARMARA

29 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Yunuslar Mahallesi’nde Yunuslar Köyü İç Yolu’nda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, İsmetpaşa ve Ozanca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIGÖL

30 Nisan 2026 tarihinde saat 06.00 ile 09.00 arasında, Ayan Mahallesi’nde Ayçiçek Sokak, Dırdaban Sokak ve Tırazlar Caddesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında, Tırazlar, Konak ve Ayan mahallelerinde Tırazlar Köyü İç Yolu, Tırazlar Caddesi, Etem Hoca Caddesi, Merkez Sokak, Sığırtmaç Sokak ve Sabır Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, Aşağı Koçaklar Mahallesi’nde Gürler Sokak, Özge Sokak, İğdeci Sokak, Şehit Ali Suya Batmaz Caddesi, Emcelli Caddesi, Duru Sokak, Laik Sokak, Namık Kemal Caddesi, Onur Sokak, Peker Sokak, Simge Sokak, Söğüt Sokak, Vakıf Sokak, Varlık Sokak, Vatan Sokak, Yudum Sokak, Övgü Sokak, Ulus Sokak, Bahçe Arası Sokak, Yavaşlar Sokak, Gülgen Sokak ve Gürgen Sokak’ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında, Bahadırlar Mahallesi’nde Bahadırlar Köyü İç Yolu ve Cumhuriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

SOMA

29 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, Menteşe, Çatalçam, Yayladalı, Ularca, Türkali, Pirahmet, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla ve Devlethan mahallelerinde yer alan köy içi yollar ve ilgili sokaklarda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.