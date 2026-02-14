Manisa GDZ elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Manisa elektrik kesintisi listesi! GDZ Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat günü Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 15 Şubat günü Manisa'da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ŞUBAT
Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:
SOMA
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Kesinti ID 3624704
Yayladalı, Ularca, Türkali, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Devlethan ve Çatalçam mahalleleri.
GÖRDES
Saat 09.30 ile 15.30 arasında
Kesinti ID 3628219
Balıklı ve Yakaköy mahalleleri.
SALİHLİ
Saat 10.00 ile 15.00 arasında
Kesinti ID 3629805
Durasıllı ve Kabazlı mahalleleri.
ALAŞEHİR
Saat 09.00 ile 12.00 arasında
Kesinti ID 3629849
Horzumkeserler, Karadağ, Kavaklıdere, Örnekköy, Köseali, Göbekli, Horzumalayaka ve Horzumembelli mahalleleri.
ALAŞEHİR
Saat 09.00 ile 15.00 arasında
Kesinti ID 3629857
Bahçedere, Evrenli, Kozluca, Sakarya, Soğuksu, Hacıbey, Esentepe, Şeyh Sinan, Beşeylül, Yeni, Menderes, Ilıca ve Sarısu mahalleleri.
AKHİSAR
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3629861
Moralılar, Rahmiye, Kayalıoğlu, Kapaklı ve Beyoba mahalleleri.
SARUHANLI
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti ID 3629866
Dilek, Kayışlar, Kemiklidere, Lütfiye, Nuriye, Tirkeş, Çerkez Osmaniye, Tiyenli, Beyoba, Akselendi, Kapaklı, Mecidiye, Moralılar, Sazoba ve Apak mahalleleri.
SALİHLİ
Saat 09.00 ile 16.59 arasında
Kesinti ID 3630077
Hacıbektaşlı mahallesi.
ALAŞEHİR
Saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti ID 3630718
Sarıpınar mahallesi.