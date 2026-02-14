Manisa GDZ elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 ŞUBAT

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

SOMA

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Kesinti ID 3624704

Yayladalı, Ularca, Türkali, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Devlethan ve Çatalçam mahalleleri.

GÖRDES

Saat 09.30 ile 15.30 arasında

Kesinti ID 3628219

Balıklı ve Yakaköy mahalleleri.

SALİHLİ

Saat 10.00 ile 15.00 arasında

Kesinti ID 3629805

Durasıllı ve Kabazlı mahalleleri.

ALAŞEHİR

Saat 09.00 ile 12.00 arasında

Kesinti ID 3629849

Horzumkeserler, Karadağ, Kavaklıdere, Örnekköy, Köseali, Göbekli, Horzumalayaka ve Horzumembelli mahalleleri.

ALAŞEHİR

Saat 09.00 ile 15.00 arasında

Kesinti ID 3629857

Bahçedere, Evrenli, Kozluca, Sakarya, Soğuksu, Hacıbey, Esentepe, Şeyh Sinan, Beşeylül, Yeni, Menderes, Ilıca ve Sarısu mahalleleri.

AKHİSAR

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3629861

Moralılar, Rahmiye, Kayalıoğlu, Kapaklı ve Beyoba mahalleleri.

SARUHANLI

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti ID 3629866

Dilek, Kayışlar, Kemiklidere, Lütfiye, Nuriye, Tirkeş, Çerkez Osmaniye, Tiyenli, Beyoba, Akselendi, Kapaklı, Mecidiye, Moralılar, Sazoba ve Apak mahalleleri.

SALİHLİ

Saat 09.00 ile 16.59 arasında

Kesinti ID 3630077

Hacıbektaşlı mahallesi.

ALAŞEHİR

Saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti ID 3630718

Sarıpınar mahallesi.