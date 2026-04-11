Manisa GDZ elektrik kesintisi! 11-12-13 Nisan Şehzadeler, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

13 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 09.29 saatleri arasında Üzümlü bölgesine bağlı Subaşı, Hacıaliler, Gülenyaka, Girelli ve Delemenler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Girelli mahallesinde yine bakım çalışmaları kapsamında kesinti yapılacaktır.

Akhisar

11 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalıoğlu, Doğuca, Kapaklı, Mecidiye, Rahmiye, Ballıca ve Işıkköy mahallelerinde geniş kapsamlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün yine 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kayalıoğlu mahallesinde ek bir kesinti daha gerçekleştirilecektir.

Sarıgöl

11 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mimar Sinan, Konak, Cumhuriyet ve Ayan mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 13 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 09.29 saatleri arasında Afşar mahallesinde kısa süreli kesinti uygulanacaktır. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet mahallesinde planlı bakım çalışmaları kapsamında kesinti yapılacaktır.

Şehzadeler

11 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelköy ve Veziroğlu mahallelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Ayvacık, Turgut Özal ve Yukarıçobanisa mahallelerinde kesinti yapılacaktır. 12 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi ve Şehitler mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Yine 12 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Veziroğlu mahallesinde kesinti gerçekleştirilecektir.

Soma

11 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Pirahmet, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Çatalçam, Kobaklar, Menteşe, Yayladalı, Ularca ve Türkali mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. 12 Nisan 2026 tarihinde aynı saatler arasında Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Çatalçam, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Ularca, Yayladalı ve Türkali mahallelerinde kesinti devam edecektir. 13 Nisan 2026 tarihinde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Karacakaş, Bozarmut, Büyük Güney, Sultaniye, Çevircek, Deniş, Evciler, Kayrakaltı, Küçük Güney, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.