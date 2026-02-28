Manisa GDZ elektrik kesintisi! 1-2-3 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1-2 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yenice, Zeytinlibağ, Yaykın, Tütenli, Söğütlü, Selçikli, Sarılar, Sağrakçı, Muştullar, Musalar, Musaca, Seyit Ahmet, Medar, Kurtulmuş, Kocakağan, Kobaşdere, Kayganlı, Karaköy, Karabörklü, Kadıdağı, İsaca, Gökçeahmet, Dolmadeğirmen, Doğankaya, Dingiller, Çanakçı, Çamönü, Başlamış, Aşağıdolma ve Akkocalı mahalle ve köylerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3646558'dir.

03 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Işıkköy, Sakarkaya ve Mecidiye mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648255'tir.

ŞEHZADELER

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Hamzabeyli Mahallesi'nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648014'tür.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nin bazı sokakları ile Veziroğlu Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648218'dir.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648220'dir.

02 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648221'dir.

02 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nin bazı sokaklarında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648226'dır.

02 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Yeniköy Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648227'dir.

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi'nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648232'dir.

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648234'tür.

03 Mart 2026 tarihinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Selimşahlar Mahallesi'nin Ardıç Sokak bölgesinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648235'tir.

SOMA

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bozarmut, Sultaniye, Çevircek, Karacakaş, Kayrakaltı, Kozluören, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahalle ve köylerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3646191'dir.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yayladalı, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Devlethan, Çatalçam, Ularca ve Türkali mahalle ve köylerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3646186'dır.

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yayladalı, Kobaklar, Menteşe, Pirahmet, Kaplan, Karaçam, Türkali, Ularca, Kiraz, Çatalçam, Devlethan ve Duğla mahalle ve köylerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3646188'dir.

YUNUSEMRE

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Muradiye Mahallesi'nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3647384'tür.

01 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Muradiye Mahallesi 10. OSB Sokak bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3647387'dir.

01 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında Muradiye Mahallesi'nde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti numarası 3647380'dır.

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi ile Güzelyurt Mahallesi'nin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3648228'dir.

02 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Spil Mahallesi'nin belirli sokaklarında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3648260'dır.

03 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Sarınasuhlar Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3645237'dir.

ALAŞEHİR

02 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Horzumembelli Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3647342'dir.

03 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Kozluca, Çakırcaali, Çarıkbozdağ, Ilıca, Sobran, Osmaniye, Narlıdere, Evrenli, Badınca, Bahadır, Bahçedere, Bahçeliköy ve Belenyaka mahalle ve köylerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti numarası 3646255'tir.