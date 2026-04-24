Manisa Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Manisa Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverlerin merakla beklediği 24 Nisan 2026 Manisa Basket - Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri netleşti. "Manisa Fenerbahçe basket maçı nereden izlenir, şifresiz mi?" sorguları Google'da hız kazanırken, dev karşılaşmanın beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacağı duyuruldu. Her iki takımın da galibiyet parolasıyla parkeye çıkacağı bu önemli müsabakanın başlama saati, frekans bilgileri ve canlı skor takibi gibi merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte basketbol dünyasının kalbinin atacağı Manisa'daki dev maça dair son dakika gelişmeleri...

MANİSA BASKET - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediye Spor (Manisa Basket) ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu kritik müsabaka, 24 Nisan Cuma günü oynanacak. Muradiye Spor Salonu’nda devlerin mücadelesine sahne olacak karşılaşmanın hava atışı saat 19:00’da yapılacak.

MANİSA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Haftanın en önemli randevularından biri olan Manisa BB - Fenerbahçe Beko maçı, yayıncı kuruluşun iki farklı kanalı üzerinden izleyiciyle buluşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için kanal alternatifleri şu şekilde:

• beIN Sports 5: Digiturk ve Kablo TV platformları üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

• beIN Sports Haber: Türksat uydusu, Digiturk 85. kanal ve internet üzerinden şifresiz olarak basketbolseverlere sunulacak.

MANİSA - FENERBAHÇE BASKET MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyecek olan taraftarlar, beIN Connect veya TOD TV uygulamaları üzerinden internet aracılığıyla maçı canlı izleyebilecek. Özellikle beIN Sports Haber’in şifresiz yayın seçeneği sunması, mücadelenin daha geniş kitleler tarafından takip edilmesine imkan sağlayacak. Her iki takımın da galibiyet hedeflediği bu zorlu parke mücadelesinde nefesler tutulmuş durumda.

BEIN SPORTS 5 VE BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Maçı izlemek için platformlardaki kanal numaralarını kontrol etmeyi unutmayın. beIN Sports 5 için Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar kullanılırken; şifresiz yayın yapacak olan beIN Sports Haber’e Digiturk 85 ve Kablo TV 223 numaralı kanallardan ulaşılabilecek. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden manuel frekans ayarlarıyla da şifresiz kanala erişim sağlamak mümkün.

MURADİYE SPOR SALONU'NDA DEV RANDEVU

Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük buluşmada ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Öte yandan EuroLeague ve Türkiye Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko ise deplasmandan kayıpsız dönerek yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Maç saati olan 19:00 itibarıyla basketbol dünyasının kalbi Manisa'da atacak.