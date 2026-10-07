Manifest Tralala ne zaman çıkacak? Manifest Tralala çıktı mı, ne zaman yayınlanacak?

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Manifest, yeni İngilizce şarkısı “Tralala” ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Grubun uluslararası müzik hedefleri kapsamında hazırladığı yeni parçanın yayın tarihi merak edilirken, hayranları “ Manifest Tralala çıktı mı, ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Manifest Tralala'nın yayın tarihi ve merak edilen detaylar...

MANİFEST TRALALA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Manifest'in yeni İngilizce şarkısı “Tralala”, 9 Ekim saat 00.00'da tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak. Şarkıyla grubun uluslararası müzik piyasasındaki hedeflerini güçlendirmesi amaçlanıyor.

LONDRA'DAKİ TEKNE PARTİSİNDE NE OLDU?

Manifest, yeni İngilizce şarkısı “Tralala”yı tanıtmak amacıyla 24 Eylül'de Londra'da düzenlenen bir tekne partisinde sahne aldı. Grup, Türkçe eserlerle yakaladığı başarıyı uluslararası müzik piyasasına taşımayı ve İngilizce şarkılarıyla global listelerde yer almayı hedefliyor.

MANİFEST'İN İLK İNGİLTERE KONSERİ NE ZAMAN?

Manifest, İngiltere'deki ilk büyük konserini 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de gerçekleştirecek. Grup, Britanya'daki ilk canlı performansında dünyaca ünlü OVO Arena Wembley sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

MANİFEST TÜRKÇE ŞARKILARLA DÜNYAYA AÇILACAK MI?

Manifest üyelerinden Hilal Yelekçi, grubun kendi özgün tınılarını yeni çalışmalarında da öne çıkardığını anlattı. Yelekçi, Rosalía ve Bad Bunny gibi sanatçıların kendi ana dillerinde yaptıkları müziklerle dünya çapında başarı yakalamasına dikkat çekerek, dünyanın farklı yerlerinde insanların Türkçe şarkılar söylemesinin Manifest'in hedefleri arasında olduğunu ifade etti.