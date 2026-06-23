Manifest Toz Pembe ne zaman çıkacak?

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest, yeni şarkısı “Toz Pembe” ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran parça için geri sayım sürerken, birçok kişi “ Manifest Toz Pembe çıkış tarihi belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Toz Pembe şarkısının yayınlanma tarihi ve yeni gelişmeler...

MANIFEST'TEN YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Manifest, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yeni şarkısının adının "Toz Pembe" olduğunu açıkladı. Grup, paylaşımında pembe emojiler kullanarak "Toz Pembe 3 Temmuz'da" notunu düştü. Duyuru, yayınlandıktan dakikalar sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

HAYRANLAR İPUÇLARINI ÖNCEDEN FARK ETMİŞ

Manifest takipçileri için şarkı ismi tamamen sürpriz olmadı. Grup üyelerinden Sueda'nın son haftalarda yaptığı bazı paylaşımların yeni şarkıya gönderme içerdiği öne sürüldü. Özellikle şalgam suyu ve ayran karışımıyla yaptığı eğlenceli içeriklerin ardından birçok hayran, "Toz Pembe" ismine dair ipuçlarını önceden yakaladığını ifade etti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sueda zaten sinyali vermişti" ve "İpuçlarını şimdi daha iyi anlıyoruz" gibi mesajlar dikkat çekti.

KLİP KONSEPTİ ŞİMDİDEN MERAK KONUSU OLDU

Şarkının duyurulmasının ardından gözler klibe çevrildi. Hayranlar, klibin konseptiyle ilgili çeşitli tahminlerde bulunmaya başladı. Bazı kullanıcılar klibin nostaljik bir atmosfer taşıyacağını ve 1970'li ya da 1980'li yıllardan esinlenen bir hikâyeye sahip olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan grup üyeleri Hilal ve Lidya'nın yeni imajları da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yeni tarzların klibin konseptiyle bağlantılı olup olmadığı ise şimdiden merak edilen konular arasında yer aldı.

ZEYNEP'İN STİLİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yeni şarkı paylaşımında yer alan görsel, bazı hayranlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle Zeynep'in tercih edilen sahne ve fotoğraf çekimi kombinleri sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

Bazı kullanıcılar grup üyelerinin farklı tarzlarla öne çıktığını belirtirken, Zeynep'in stilinde daha fazla değişiklik görmek istediklerini dile getirdi. Buna karşılık birçok hayran ise sanatçının doğal tarzını korumasını destekleyen yorumlar yaptı.

"TOZ PEMBE" İSMİ POP MÜZİK TARTIŞMASINI BAŞLATTI

Şarkının adının açıklanmasının ardından sosyal medyada farklı karşılaştırmalar da gündeme geldi. Bazı müzikseverler, "Toz Pembe" isminin geçmiş yıllarda Türk pop müziğinde kullanılan şarkı isimlerini hatırlattığını ifade etti.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar Manifest'in tarzını geçmiş dönemin pop gruplarıyla kıyaslarken, grup hayranları ise Manifest'in kendine özgü bir çizgi oluşturduğunu savundu. Sosyal medyada başlayan bu tartışmalar, yeni şarkıya olan ilgiyi daha da artırdı.

3 TEMMUZ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Manifest'in yeni şarkısı "Toz Pembe", 3 Temmuz'da müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak. Duyurunun ardından hayranlar sosyal medyada şarkıyla ilgili teoriler üretmeye ve beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Genç kız grubunun yeni çalışmasının yayınlandığı gün dijital platformlarda önemli bir etkileşim yakalaması bekleniyor.