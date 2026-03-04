Haberler

Manifest İstanbul konserleri ne zaman, nerede yapılacak? Manifest Grubu konser fiyatları ne kadar?
Güncelleme:
Türkiye'nin sevilen müzik grubu Manifest, uzun bir aradan sonra İstanbul sahnesine geri dönüyor. Eylül 2025'te başlatılan soruşturma nedeniyle iptal edilen Türkiye turnesinin ardından, grup hayranlarıyla buluşmak için dört gün boyunca Ülker Arena'yı müziğe doyuracak. Peki, Manifest İstanbul konserleri ne zaman? Manifest Grubu konser fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin sevilen pop ve alternatif müzik grubu Manifest, uzun bir aradan sonra İstanbul sahnesine dönüyor. Eylül 2025'te haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Türkiye turnesini iptal eden grup, hayranlarına dört gün boyunca unutulmaz bir konser deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Peki, Manifest 2026 İstanbul konserleri ne zaman, nerede yapılacak? Manifest Grubu konser fiyatları ne kadar?

MANİFEST İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Manifest'in İstanbul konserleri, 15, 16, 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde Ülker Arena sahnesinde gerçekleşecek. Grup, dört gün boyunca toplamda yaklaşık 50 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Ülker Arena, modern akustiği ve geniş kapasitesiyle bilinen bir mekan olarak, Manifest'in sahne şovlarını en iyi şekilde yansıtacak. Grup, her gece farklı sürprizler ve özel performanslarla hayranlarını karşılayacak. İstanbul konserleri, Manifest hayranları için uzun süredir beklenen bir buluşma olacak.

MANİFEST KONSER FİYATLARI NE KADAR?

Manifest konser biletleri, 4 Mart itibarıyla satışa sunulacak. Fiyat aralıkları bilet kategorisine göre değişiklik gösterecek. Genel olarak:

VIP Biletler: Özel oturma alanı ve sahneye yakın deneyim ile premium fiyatlandırma.

Normal Biletler: Ülker Arena'nın standart kapasitesi içerisinde farklı fiyat segmentleri.

Biletlerin hızlı tükenmesi bekleniyor; bu nedenle erken satın almak, hem uygun fiyat hem de daha iyi bir konum için avantaj sağlayacak.

500

