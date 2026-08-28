Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı mı? Tolga Akış neden tutuklandı?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Akış hakkında “müstehcenlik” suçundan tutuklama talebinde bulunurken, soruşturmanın diğer suçlamaları da gündemde yer aldı. Akış’ın son durumu ve hakkında verilen karar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA AKIŞ TUTUKLANDI MI?

Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. “Müstehcenlik” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Akış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TOLGA AKIŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Tolga Akış, Manifest grubunun faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen bazı paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında “müstehcenlik” suçundan tutuklandı. Sevk yazısında, bazı içeriklerin geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği değerlendirmesine yer verildi. Akış ise suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, Manifest grubunun kurucusu, yapımcısı ve menajeridir. Grubun konser organizasyonları ve profesyonel çalışmalarında görev alan Akış, soruşturma kapsamında verdiği ifadede Manifest üyelerinin çalışma şartları, reklam paylaşımları ve gelir paylaşımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akış, Manifest gelirlerinin yüzde 60'ının grup üyelerine eşit olarak dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise şirketin proje giderlerine ayrıldığını belirtti.