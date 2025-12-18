Haberler

Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu konusu, özeti ve Mandıra Filozofu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİNİN KONUSU

Mandıra Filozofu, modern yaşamın dayattığı kurallara karşı durmayı seçen Mustafa Ali'nin hikâyesini merkezine alır. Felsefe eğitimi almış olan Mustafa Ali, şehir hayatını ve çalışma düzenini tamamen reddederek Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü yakınlarında, doğayla baş başa bir kulübede yaşamayı tercih eder. Hayatını sadeleştiren Mustafa Ali, zamanının büyük kısmını kitap okuyarak geçirir ve çalışmaya kesin bir şekilde karşı çıkar.

Bu sakin ve izole yaşam, İstanbul'dan gelen iş insanı Cavit'in köye gelmesiyle değişir. Kurnaz ve hırslı bir girişimci olan Cavit, Mustafa Ali'ye ait araziyi satın alarak burada kâr getirecek bir butik otel inşa etmeyi planlamaktadır. Ancak iki zıt karakterin yollarının kesişmesi, yalnızca Mustafa Ali'nin değil, Cavit'in de hayata bakışını kökten değiştirecek olayların başlangıcı olur.

Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin güçlü oyuncu kadrosu, hikâyenin felsefi ve mizahi yönünü başarıyla yansıtır. Başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şunlardır:

• Müfit Can Saçıntı – Mustafa Ali

• Rasim Öztekin – Cavit

• Ayda Aksel – Güliz

• Eser Eyüboğlu – Şükrü

• Begüm Öner – Gülşah

• Ahu Sungur – Selin

• Hakan Bulut – Halil İbrahim

• Kemal Kuruçay – Emlakçı Basri

• Gülnihal Demir – Gülfidan

• Merve Dizdar – Sekreter

• İlter Kanat – Giovanni

• Halil Bozkurt – Gülşah'ın Babası

• İlyas İlbey – Eşekli Adam

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yapımı Mandıra Filozofu filminin çekimleri, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmiştir. Doğal atmosferi ve sade yaşamı yansıtan bu bölge, filmin felsefi yapısına güçlü bir görsel katkı sağlamıştır. Filmin yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı üstlenirken, senaryo Birol Güven tarafından kaleme alınmış ve yapımcılığı da yine Birol Güven tarafından yapılmıştır. Başrollerde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin ve Ayda Aksel yer almaktadır.

Osman DEMİR
