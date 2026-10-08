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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonrası başlatılan soruşturmada binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürerken, gözaltına alınan mimar ve şantiye şefinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefi kim? Detaylar...

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNANIN MİMARI VE ŞANTİYE ŞEFİ KİM?

Maltepe'de 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında 7 katlı binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O. gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Binanın çökmesine ilişkin soruşturma sürerken, çökmenin kesin nedenine yönelik herhangi bir tespit paylaşılmadı.

MALTEPE'DE 7 KATLI BİNANIN İLK 3 KATI ÇÖKTÜ

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Çökme sonrasında binanın üst katlarında bulunan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlatılırken, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak amacıyla AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Binanın ayakta kalan bölümlerinin de çökme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 10 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. İki kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olduğu öğrenildi.

MALTEPE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILINDA YAPILDI?

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken binanın 1987 yılında yapıldığını açıkladı. Binanın çöken 3 katında bir dükkan ve 4 dairenin bulunduğu belirtildi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise binanın üst 2 katının kaçak olduğunu bildirdi.

Binanın kayıtlarında 12 daire bulunduğu ve apartmanda toplam 33 kişinin yaşadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında mimar H.B. ve şantiye şefi M.O. gözaltına alınırken, yapı izin belgesinde imzası bulunan diğer görevlilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Maltepe'deki bina çökmesine ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra yapıya ilişkin kayıtların da incelenmesi bekleniyor. Ancak binanın neden çöktüğüne ilişkin kesinleşmiş bir bilgi henüz paylaşılmadı.