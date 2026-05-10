Mallorca Villarreal maçı hangi kanalda, Mallorca Villarreal nereden CANLI izlenir?

İspanyol futbolunun heyecanını yakından takip eden taraftarlar, her iki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı zorlu 90 dakikayı canlı takip etmek istiyor. Arama motorlarında hız kazanan "Mallorca - Villarreal nereden CANLI izlenir?" sorguları eşliğinde, maçın yayıncı kuruluşu, frekans bilgileri ve dijital platform üyeliklerine dair güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte zirve yarışını ve orta sıraları yakından ilgilendiren bu dev mücadelenin tüm yayın ayrıntıları...

MALLORCA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Adanın iddialı ekibi Mallorca, ligin dişli takımlarından Villarreal’i kendi sahasında konuk ediyor. Avrupa kupaları ve lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan bu zorlu mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Mallorca - Villarreal maçının saati, kanalı ve yayın platformlarına dair tüm detaylar:

İspanyol futbolunun iki önemli temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu randevu, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Palma de Mallorca'da nefeslerin tutulacağı dev mücadelenin başlama düdüğü saat 15:00'te çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: MALLORCA - VILLARREAL HANGİ KANALDA?

Mallorca ile Villarreal arasındaki bu kritik 90 dakika, Türkiye'de ve bölge ülkelerinde farklı kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip edebileceğiniz kanallar:

• S Sport

• S Sport Plus

• Idman TV

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Mücadeleyi Türkiye’den takip edecek futbolseverler için platform ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• Tivibu: 73. Kanal

• Turkcell TV+: 77. Kanal

• S Sport Plus: İnternet üzerinden, akıllı TV, tablet veya telefon aracılığıyla şifreli ve yüksek çözünürlükle takip edilebilir.

DEV RANDEVU VİSİT MALLORCA STADYUMU'NDA

Mallorca, Villarreal karşısında puan savaşına kendi evi olan Visit Mallorca Stadyumu’nda çıkacak. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan ev sahibi ekip, sarı denizaltılara karşı avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken; Villarreal ise deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.