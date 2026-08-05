Haberler

Mallorca PSG maçı hangi kanalda, Mallorca PSG nereden CANLI izlenir?

Mallorca PSG maçı hangi kanalda, Mallorca PSG nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mallorca ile PSG arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. "Mallorca PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, mücadeleye ilişkin yayın saati ve kanal bilgileri merak ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mallorca ile Fransa'nın güçlü ekiplerinden Psg'nin karşı karşıya geleceği mücadele, futbol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşmalardan biri olacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı izleme detayları araştırılırken, Mallorca - PSG karşılaşmasına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

MALLORCA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mallorca ile PSG karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. "Mallorca PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İspanya temsilcisi Mallorca ile Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden PSG'nin kozlarını paylaşacağı mücadele, iki takımın sezon öncesi performanslarını değerlendirmesi açısından önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stat bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MALLORCA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık maçı, Mallorca'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz şekilde takip edebilecek.

MALLORCA - PSG MAÇI MALLORCA YOUTUBE CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Mallorca YouTube kanalı üzerinden maça ulaşabilecek. Yayın, internet bağlantısı bulunan cihazlardan şifresiz olarak takip edilebilecek.

MALLORCA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık karşılaşması, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

MALLORCA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Mallorca - PSG maçı, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MALLORCA - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık mücadelesi, İspanya'nın Mallorca kentinde oynanacak. Karşılaşmaya Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MALLORCA - PSG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Futbolseverler, Mallorca - PSG hazırlık maçını Mallorca'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve maç bilgileri mücadele öncesinde takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Mudanya'da tavuk çiftliğinde yangın: 12 bin tavuk telef oldu

İlçenin en kara günü! 12 bin can yok oldu

Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?

Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı bekliyor

Tüm şehir oraya akın etti! Bu anlar uzun yıllar boyunca unutulmayacak
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak