Mallorca PSG maçı hangi kanalda, Mallorca PSG nereden CANLI izlenir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mallorca ile Fransa'nın güçlü ekiplerinden Psg'nin karşı karşıya geleceği mücadele, futbol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşmalardan biri olacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve canlı izleme detayları araştırılırken, Mallorca - PSG karşılaşmasına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

MALLORCA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mallorca ile PSG karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık maçı öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. "Mallorca PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir?" soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İspanya temsilcisi Mallorca ile Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden PSG'nin kozlarını paylaşacağı mücadele, iki takımın sezon öncesi performanslarını değerlendirmesi açısından önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stat bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MALLORCA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık maçı, Mallorca'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz şekilde takip edebilecek.

MALLORCA - PSG MAÇI MALLORCA YOUTUBE CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Mallorca YouTube kanalı üzerinden maça ulaşabilecek. Yayın, internet bağlantısı bulunan cihazlardan şifresiz olarak takip edilebilecek.

MALLORCA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık karşılaşması, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

MALLORCA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olması beklenen Mallorca - PSG maçı, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MALLORCA - PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mallorca ile PSG arasındaki hazırlık mücadelesi, İspanya'nın Mallorca kentinde oynanacak. Karşılaşmaya Estadi Mallorca Son Moix Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MALLORCA - PSG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Futbolseverler, Mallorca - PSG hazırlık maçını Mallorca'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz olarak izleyebilecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve maç bilgileri mücadele öncesinde takip ediliyor.