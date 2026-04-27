Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya merkezli gerçekleşen sarsıntının Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş gibi komşu illerde de hissedilip hissedilmediği araştırılıyor. Şu ana kadar bölgeden gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ekiplerin saha tarama çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları panik yapmamaları ve yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri konusunda uyarıyor.

AFAD DUYURDU: MALATYA'DA 5 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM!

Malatya bugün öğleden sonra peş peşe gelen sarsıntılarla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kısa süre aralıklarla iki farklı deprem kaydedildi. İlk sarsıntı saat 15:41'de gerçekleşirken, bölge halkı henüz ilk şoku atlatamadan daha güçlü bir ikinci sarsıntıyla sarsıldı.

BATTALGAZİ MERKEZLİ 3.9 VE 4.4 ŞİDDETİNDE SARSINTI

Saha verilerine göre bölgedeki hareketlilik şu şekilde gerçekleşti:

• İlk Deprem: Saat 15:41'de, 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

• İkinci Deprem: Saat 15:42'de, yerin yaklaşık 16.36 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin merkez üssü olan Battalgazi ilçesinin yanı sıra Malatya merkez ve çevre ilçelerde de sarsıntı hissedilir derecede etkili oldu.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE HİSSEDİLDİĞİ ALANLAR

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4.4 büyüklüğündeki ana sarsıntı yerin 16.36 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin yüzeye yakın gerçekleşmesi, sarsıntının Elazığ ve Adıyaman gibi komşu illerde de hissedilmesine neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak dışarı çıktılar.

MALATYA'DA SON DURUM: CAN VEYA MAL KAYBI VAR MI?

Sarsıntıların hemen ardından AFAD ve yerel emniyet birimleri bölgede saha tarama çalışmalarına başladı. İlk gelen bilgilere göre, her iki depremde de herhangi bir can kaybı veya bina yıkılması ihbarı yapılmadı. Yetkililer, bölgedeki artçı hareketliliğin devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

UZMANLARDAN ARTÇI DEPREM UYARISI

Yer bilimciler, Malatya bölgesindeki bu tür hareketliliklerin beklenen sismik aktiviteler olduğunu belirtiyor. 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından daha küçük çaplı artçıların yaşanabileceği öngörülüyor. Malatya'daki son depremlere dair güncel veriler ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları haberimizde anlık olarak güncellenmeye devam edecekti