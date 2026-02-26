Malatya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 27 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

MALATYA'DA SOĞUK VE KAPALI BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Malatya genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, kış koşullarının etkisini hissettirdiği oldukça soğuk ve kapalı bir hava bekleniyor. Şehirde gün boyu güneşin yüzünü göstermediği, dondurucu sıcaklıkların hakim olduğu bir atmosfer görülecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Malatya ve çevresinde gökyüzü hem gündüz hem de gece saatlerinde tamamen bulutlu olacak.

• Hava Durumu: Gün genelinde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 3°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu soğukla birlikte termometreler -2°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde kar yağışı olasılığı %20, gece ise %10 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 13 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %60 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Buzlanma ve Don Riski: Gece sıcaklığın sıfırın altına (-2°C) düşecek olması nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle sabahın ilk saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önerilmektedir.

• Hissedilen Soğuk: 13 mph hızındaki kuzeybatı rüzgarı, ölçülen sıcaklığın çok daha altında bir soğuk hissedilmesine neden olacaktır. Dışarı çıkacak vatandaşların rüzgar kesici ve koruyucu kıyafetler tercih etmesi sağlık açısından önem taşımaktadır.

Malatya için Cumartesi günü beklenen hava durumu ve sıcaklık değişimleri hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.