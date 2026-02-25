Malatya okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 26 Şubat Perşembe günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU | 26–27 ŞUBAT

Malatya'da 26 ve 27 Şubat tarihlerinde hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak.

26 Şubat Çarşamba günü Malatya'da sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir. Gün içinde havanın parçalı bulutlu olması, sıcaklıkların ise gün ortasında artarak mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Rüzgârın hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

27 Şubat Perşembe günü ise bulutluluğun artması beklenirken, yüksek kesimlerde kısa süreli hafif yağış ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Yetkililer, özellikle sabah erken saatlerde trafikte olacak vatandaşların sis ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurgularken, güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesi çağrısında bulundu.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.