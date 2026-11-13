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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla şehitlerimizin kimlikleri açıkladı. Peki, Malatya helikopter kazası şehitlerin isimleri nedir? Detaylar...

MALATYA HELİKOPTER KAZASI ŞEHİTLERİN İSİMLERİ NEDİR?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 askerimizin isimleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Kazada şehit olan askerlerimizin isimleri ve rütbeleri şöyle:

Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir

Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder

MALATYA'DA HELİKOPTER KAZASI NASIL MEYDANA GELDİ?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde S-70 Sikorsky tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN HELİKOPTER KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

MALATYA HELİKOPTER KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Kazanın meydana geliş nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

GENELKURMAY BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 12 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen kazada şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Kasım 2026 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

S-70 TİPİ HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen çift motorlu, orta sınıf ve çok maksatlı askeri helikopter ailesidir. UH-60 Black Hawk platformu temel alınarak geliştirilen S-70 serisi, askeri personel ve malzeme taşımacılığı başta olmak üzere farklı görevlerde kullanılıyor.

Platform; taktik personel nakliyesi, harici kargo taşıma, tıbbi tahliye, arama-kurtarma ve komuta-kontrol gibi görevlerde kullanılabiliyor. Türkiye'de ise TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında T70 adıyla yerli aviyonik ve sistemlerle donatılarak lisans altında üretiliyor.