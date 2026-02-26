Malatya'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Malatya'da okul yok mu? (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya genelinde son günlerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bazı ilçelerde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yetkililer, öğrencilerin güvenliği için önlemler alıyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Malatya'da okul yok mu? Detaylar...

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, 26 Şubat Çarşamba günü özellikle Arapgir ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Arapgir Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde tipi ve buzlanma etkili olmaktadır. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ancak şu an itibarıyla, 27 Şubat için Malatya genelinde resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, okulların açık olup olmayacağı konusunda henüz net bilgiye ulaşamıyor. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak son dakika duyurularını takip etmeyi öneriyor.

27 ŞUBAT MALATYA'DA OKUL YOK MU?

Şu ana kadar 27 Şubat Perşembe günü için Malatya Valiliği veya ilçe kaymakamlıklarından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışı ve tipi bazı ilçelerde etkili olmayı sürdürse de, yetkililer tatil kararını duyurmadığı sürece okulların normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrenciler için taşımalı eğitimde ara verilme ihtimali her zaman mevcut. Veliler, Arapgir başta olmak üzere yoğun kar yağışı olan ilçelerdeki resmi açıklamaları sosyal medya ve kaymakamlık sayfalarından takip etmeli.