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Malachi Flynn neden yok, Malachi Flynn Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı?

Malachi Flynn neden yok, Malachi Flynn Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı?
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Basketbol A Milli Takımı’nın açıklanan aday kadrosunda Malachi Flynn’nin yer almaması dikkat çekti. “Malachi Flynn neden yok?” ve “A Milli Takıma çağrılmadı mı?” soruları basketbolseverler tarafından merak edilirken, oyuncunun kadro dışında kalma sebebine ilişkin farklı iddialar gündeme geldi. Teknik ekibin tercihleri ve oyuncunun güncel durumu tartışma konusu oldu.

Türkiye Basketbol A Milli Takımı kadrosu açıklanırken Malachi Flynn’nin listede yer almaması gündemde geniş yankı uyandırdı. “Malachi Flynn neden çağrılmadı?” sorusu merak edilirken, kadro seçiminde rol oynayan kriterler ve oyuncunun mevcut durumu basketbol kamuoyunda araştırılmaya devam ediyor. Flynn’in gelecekte milli takım planlamasında olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

BASKETBOL A MİLLİ TAKIMI KADROSU AÇIKLANDI!

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

TEKNİK KADRO

• Nedim Yücel – Genel Menajer

• Ergin Ataman – Başantrenör

A ERKEK MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KULÜPLERİ

• Adem Bona (Philadelphia 76ers)

• Alperen Şengün (Houston Rockets)

• Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

• Cedi Osman (Panathinaikos)

• Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

• Ercan Osmani (Anadolu Efes)

• Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

• Furkan Korkmaz (Tofaş)

• Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

• Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

• Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

• Ömer Faruk Yurtseven (RealMadrid)

• Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

• Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

• Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

• Yiğit Arslan (Trabzonspor)

• Yiğit Onan (Manisa Basket)

• Yiğitcan Saybir (Tofaş)

BOSNA HERSEK TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Malachi Flynn, Bosna Hersek Türkiye maç kadrosunda yer almıyor. Konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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