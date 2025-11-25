Magic Osman Galatasaray Union SG maçı tahmini ne?

Galatasaray ile St. Gilloise arasında gerçekleşecek bu önemli Şampiyonlar Ligi müsabakası futbol gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Karşılaşmaya dair öngörüler ve yorumlar da merak konusu hâline geldi. Peki, Magic Osman bu maç için nasıl bir tahminde bulunuyor?

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile St. Gilloise arasında oynanacak olan kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY İLK 24 TAKIM ARASINA GİRDİ Mİ?

Sarı-kırmızılı ekip, bugün oynanacak mücadelenin ardından sahadan yenilgi almadan ayrılırsa, organizasyonda ilk 24 takım içerisinde yer almayı matematiksel olarak garantilemiş olacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki takım arasındaki önemli karşılaşma, 25 Kasım Salı günü futbol tutkunlarının karşısına çıkacak.

GALATASARAY – ST. GILLOISE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen müsabaka, saat 20.45'te start alacak ve taraftarlara nefes kesen anlar yaşatacak.

MAGIC OSMAN GALATASARAY – UNION SG MAÇ TAHMİNİ

İşte futbol yorumcusu Magic Osman'ın, Galatasaray ile Union SG arasında oynanacak karşılaşmaya dairdeğerlendirmesi ve tahmini:

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek Galatasaray – St. Gilloise mücadelesi, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY – UNION SG MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Karşılaşmada düdük, İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Jose Maria Sanchez'e emanet edilecek.

TRT 1 FREKANS VE YAYIN PLATFORMU BİLGİLERİ

Maçı TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, kanala şu platformlardan erişebilir:

• Digiturk: 23

• D-Smart: 26

• Kablo TV: 22

• Tivibu: 22

• Turkcell TV+: 21

• Fil Box: 20

• Vodafone TV: 21

Bunun yanı sıra TRT 1, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da şifresiz şekilde takip edilebilmektedir.