Maduro serbest bırakıldı mı, Maduro çıktı mı, hapiste mi?

Venezuela lideri Nicolás Maduro, 3 Ocak 2026 tarihinde ABD özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla evinden alıkonularak New York'a getirildi ve federal uyuşturucu ve terörizm suçlamalarıyla yargılanmak üzere Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'da tutuklu bulunuyor. Hakkındaki dava devam ederken "serbest bırakıldığı" ya da "çıktığı" yönündeki iddialar doğru değil; Maduro halen cezaevinde ve önümüzdeki duruşmalar için bekliyor. 4

MADURO SERBEST BIRAKILDI MI?

Arjantin'de federal bir mahkeme, eski Venezuela lideri Nicolás Maduro'nun ABD'de tutuklu bulunması sonrası, "insanlığa karşı suçlar" iddialarıyla Arjantin'e iade edilmesi için resmi talepte bulundu. Başvuru, uluslararası hukuktaki evrensel yargı yetkisi ilkesine dayanarak yapıldı; bu ilke, ağır insan hakları ihlallerinin işlendiği iddia edilen kişilerin, suçun işlendiği yerden bağımsız şekilde başka bir ülkede de yargılanabilmesini mümkün kılıyor.

MADURO'NUN YARGILANMASI İÇİN ULUSLARARASI HUKUK HAMLESİ

Arjantinli yargıç, Maduro'nun ülkede yargılanması için ABD'den iade talebini iletti ve dosyada, muhaliflere ve sivillere yönelik sistematik baskı, işkence ve zorla alıkoyma gibi ciddi insan hakları ihlalleri iddiaları yer aldı. Dava, insan hakları örgütleri ve mağdur temsilcileri tarafından Arjantin'de 2023'te başlatılan şikâyetlerle şekillendi ve şimdi uluslararası yargı sürecini tetikleyebilecek bir aşamaya geldi.

Maduro, 3 Ocak 2026 tarihinde ABD tarafından Venezuela'da düzenlenen bir operasyonla kaçırılarak New York'a götürülmüş ve tutuklanmıştı.

Venezuela halkı, Devlet Başkanı Maduro'nun serbest bırakılmasını talep ediyor

Venezuela'da binlerce kişi, ABD'nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına tepki göstererek özgürlüğü için talepte bulundu.

?Başkent Caracas'ta Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Maduro ile eşinin serbest bırakılana kadar protestolarını sürdüreceklerini vurguladı.