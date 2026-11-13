Maarif Kongresi nedir? III. Maarif Kongresi bildiri sonuçları açıklandı mı?

Maarif Kongresi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmenleri ve akademisyenleri eğitim üzerine bildiri sunmak için bir araya getirdiği kongre. III. Maarif Kongresi 25-27 Kasım 2026'da Ankara'da yapılacak. Bildiri sonuçları 13 Kasım 2026'da açıklandı; MEB'in duyurusuna göre 879 başvurudan 100'ü kongrede sunulmaya uygun bulundu.

MAARİF KONGRESİ NEDİR?

Maarif Kongresi, öğretmenlerin sınıftaki deneyimlerini ve yaptıkları çalışmaları bildiri olarak sunduğu bir eğitim kongresi. MEB, kongreyi 2024'ten beri her yıl farklı bir temayla düzenliyor. İlki 2024'te "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim", ikincisi 2025'te "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla yapıldı.

Bu yılki kongrenin teması "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru". Bakanlığın 2 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre bildiriler dört başlık altında toplandı: "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen". Panellerde öğretmenliğin dönüşümü, okul iklimi, teknolojinin eğitime etkisi ve iklim eylemi de konuşulacak.

III. MAARİF KONGRESİ BİLDİRİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. Sonuçlar 13 Kasım 2026'da açıklandı. Kongrenin sitesindeki duyuruya göre 1-23 Ekim 2026 arasında 879 öğretmen bildiri gönderdi. Başvurular, alanında uzman 38 kişilik bir Seçici Kurul tarafından dört tema altında değerlendirildi. MEB'in açıklamasını aktaran haberlere göre 100 bildiri kongrede sunulmaya uygun bulundu.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözlü sunuma hak kazanan bildirilerin başlıkları ve eser sahiplerinin adları, kongrenin resmî sitesi maarifkongresi.eba.gov.tr'de PDF dosyası olarak yayımlandı. Başvuru sahipleri listede adlarını ya da bildiri başlıklarını arayabilir. Sunumların hangi gün ve saatte yapılacağı kongre programıyla belli olacak.

MAARİF KONGRESİ HANGİ SAVAŞ SIRASINDA TOPLANMIŞTIR?

Google'da en çok sorulan bu soru, adını bugünkü kongreye de veren 1921 Maarif Kongresi ile ilgili. O kongre 15 Temmuz 1921'de Ankara'da, Darülmuallimin konferans salonunda toplandı. Kütahya-Eskişehir Savaşları o günlerde sürüyordu. Kongreyi Mustafa Kemal Paşa cepheden gelerek açtı. Kongrede ilköğretimin süresi, ders programları ve ders kitapları gibi konular konuşuldu.

KONGRE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

III. Maarif Kongresi 25-27 Kasım 2026'da Ankara'da yapılacak. Kongre, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hemen ardından toplanıyor. Bakanlık salonu ve ayrıntılı programı henüz açıklamadı.