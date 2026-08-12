İstanbul'un yoğun kullanılan metro hatlarından M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, yer altı sularının neden olduğu deformasyonun ardından başlatılan onarım çalışmaları devam ediyor. Mecidiyeköy-Nurtepe arasında seferler 27 Nisan'da durdurulurken, gözler hattın yeniden hizmete alınacağı tarihe çevrildi. Peki, M7 metrosu ne zaman açılacak? Mecidiyeköy-Nurtepe M7 Metro Hattı ne zaman açılacak? Detaylar...

M7 METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki bölümünde çalışmalar sürüyor. Hattın yeniden ne zaman hizmete alınacağına ilişkin açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, çalışmaların yıl sonuna doğru tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Alpkökin, hattın mümkün mertebe 2026 yılının sonuna doğru ve yıl sonuna kalmadan bitirilmesi amacıyla, belirlenen mühendislik çözümü doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Bu açıklamaya göre Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki metro seferlerinin yeniden başlatılması için çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

MECİDİYEKÖY-NURTEPE ARASINDA SEFERLER NEDEN DURDURULDU?

M7 hattında yer altı suyu akışındaki artış nedeniyle deformasyon meydana geldi. Yer altı sularının oluşturduğu çökme sonucunda raylarda hasar oluşmasının ardından Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan'da durduruldu.

Hattın deformasyon yaşanan bölümünde onarım çalışmaları başlatılırken, ekiplerin rayların bulunduğu bölgede gerekli müdahaleleri sürdürdüğü belirtildi.

MECİDİYEKÖY-NURTEPE M7 METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy-Nurtepe M7 Metro Hattı'nın yeniden hizmete alınması için çalışmalar devam ediyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in açıklamasına göre hattın 2026 yılı sonuna doğru, mümkünse yıl sonuna kalmadan tamamlanması hedefleniyor.

İBB Raylı Sistemler Dairesi Başkanvekili Erman Eryılmaz da hatta devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Eryılmaz, deforme olan bölgede yaklaşık 60 metrelik bir kısımda kırım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Bölgede sürdürülen çalışmaların ardından hattın yeniden güvenli şekilde işletmeye alınması planlanıyor.