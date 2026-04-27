M7 metro (Mecidiyeköy Çağlayan durakları) kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Çağlayan durakları neden kapalı?

İstanbul’un en yoğun kullanılan raylı sistemlerinden biri olan M7 Yıldız – Mahmutbey Metro Hattı, son günlerde Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kısmi işletme düzenine geçmiş durumda. Peki, M7 metro (Mecidiyeköy Çağlayan durakları) kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? Detaylar...

M7 METRO (MECİDİYEKÖY ÇAĞLAYAN DURAKLARI) KAÇ GÜN KAPALI?

İstanbul’da M7 Yıldız – Mahmutbey Metro Hattı’nda Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki bölüm, yer altı suyu sızıntısının ray altyapısında oluşturduğu deformasyon nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştır. Metro İstanbul’un açıklamalarına göre bu bölümdeki çalışma tamamen güvenlik odaklı yürütülmektedir ve hattın tamamı kapalı değildir. Ancak söz konusu kesimde işletme yapılamadığı için ulaşım geçici olarak alternatif yöntemlerle desteklenmektedir.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bu bölümün kaç gün kapalı kalacağına dair net bir süre paylaşılmamıştır. Çalışmaların süresi, zeminde tespit edilen teknik sorunun giderilme hızına ve yapılacak mühendislik müdahalelerine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki hattın ne zaman yeniden devreye alınacağı kesin olarak açıklanmamıştır. Sürecin belirsizliği, yapılan teknik incelemelerin tamamlanmasına ve güvenlik testlerinin sonuçlarına göre netlik kazanacaktır.

M7 METRO HATTI (MECİDİYEKÖY ÇAĞLAYAN) NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki M7 metro hattının yeniden açılış tarihi konusunda resmi makamlar tarafından kesin bir zaman verilmemiştir. Metro İstanbul’un aktardığı bilgilere göre, hat üzerinde oluşan teknik sorunun kaynağı yer altı suyu etkisiyle meydana gelen zemin deformasyonudur ve bu tür altyapı problemleri kapsamlı onarım süreçleri gerektirmektedir.

Bu bölümdeki çalışmalar yalnızca rayların onarımıyla sınırlı değildir; aynı zamanda zemin stabilizasyonu, altyapı güvenliği ve test süreçlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle hattın yeniden işletmeye alınması, tüm güvenlik kontrollerinin tamamlanmasına bağlı olarak planlanmaktadır. Yetkililer, hattın ancak tamamen güvenli hale getirildikten sonra yeniden açılacağını belirtmektedir.