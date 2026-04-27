Haberler

M7 metro (Mecidiyeköy Çağlayan durakları) kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? Mecidiyeköy Çağlayan durakları neden kapalı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda en yoğun yolcu akışına sahip hatlardan biri olan M7 Yıldız – Mahmutbey Metro Hattı, Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki teknik problem nedeniyle geçici bir işletme düzenine geçmiştir. Peki, M7 metro (Mecidiyeköy Çağlayan durakları) kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

M7 METRO (MECİDİYEKÖY ÇAĞLAYAN DURAKLARI) KAÇ GÜN KAPALI?

İstanbul’da M7 Yıldız – Mahmutbey Metro Hattı’nda Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki bölüm, yer altı suyu sızıntısının ray altyapısında oluşturduğu deformasyon nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştır. Metro İstanbul’un açıklamalarına göre bu bölümdeki çalışma tamamen güvenlik odaklı yürütülmektedir ve hattın tamamı kapalı değildir. Ancak söz konusu kesimde işletme yapılamadığı için ulaşım geçici olarak alternatif yöntemlerle desteklenmektedir.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bu bölümün kaç gün kapalı kalacağına dair net bir süre paylaşılmamıştır. Çalışmaların süresi, zeminde tespit edilen teknik sorunun giderilme hızına ve yapılacak mühendislik müdahalelerine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki hattın ne zaman yeniden devreye alınacağı kesin olarak açıklanmamıştır. Sürecin belirsizliği, yapılan teknik incelemelerin tamamlanmasına ve güvenlik testlerinin sonuçlarına göre netlik kazanacaktır.

 M7 METRO HATTI (MECİDİYEKÖY ÇAĞLAYAN) NE ZAMAN AÇILACAK?

Mecidiyeköy ile Çağlayan istasyonları arasındaki M7 metro hattının yeniden açılış tarihi konusunda resmi makamlar tarafından kesin bir zaman verilmemiştir. Metro İstanbul’un aktardığı bilgilere göre, hat üzerinde oluşan teknik sorunun kaynağı yer altı suyu etkisiyle meydana gelen zemin deformasyonudur ve bu tür altyapı problemleri kapsamlı onarım süreçleri gerektirmektedir.

Bu bölümdeki çalışmalar yalnızca rayların onarımıyla sınırlı değildir; aynı zamanda zemin stabilizasyonu, altyapı güvenliği ve test süreçlerini de kapsamaktadır. Bu nedenle hattın yeniden işletmeye alınması, tüm güvenlik kontrollerinin tamamlanmasına bağlı olarak planlanmaktadır. Yetkililer, hattın ancak tamamen güvenli hale getirildikten sonra yeniden açılacağını belirtmektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

