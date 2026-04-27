M7 Metro arıza SON DAKİKA! M7 Yıldız-Mahmutbey Metrosu’nda seferler neden durdu?

İstanbul’da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşanan gelişme, kent genelinde geniş yankı uyandırdı. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hattın belirli bir bölümünde yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle sefer düzeninde geçici değişikliğe gidildi.

M7 METRO SON DAKİKA

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, sorun teknik bir zorunluluktan kaynaklanıyor ve tamamen güvenli işletme sürecini korumaya yönelik önlemler kapsamında ele alınıyor. Bu kapsamda başlatılan inceleme ve onarım süreci, hattın uzun vadeli güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

M7 YILDIZ-MAHMUTBEY METROSU’NDA SEFERLER NEDEN DURDU?

Metro İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış sebebiyle ray hattının bir kısmında onarım gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi.

Açıklamada, hattın güvenli şekilde işletmeye alınabilmesi için teknik inceleme ve detaylı tespit çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği aktarıldı.

Yetkililer, sürecin yalnızca mevcut sorunu gidermekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda benzer durumların tekrar yaşanmaması adına kapsamlı bir teknik analiz sürecini de içerdiğini vurguladı. Bu doğrultuda hem yer altı suyu akışının etkileri hem de altyapı dayanıklılığı detaylı şekilde inceleniyor.

ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF PLAN

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına geçici ulaşım planı da duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelişmeler sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden düzenli olarak paylaşılacaktır. Bu süre boyunca Çağlayan-Mahmutbey arasında Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak seferler gerçekleştirilecektir. Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleri ile ulaşım sağlanacaktır. Yıldız-Mecidiyeköy arasında ise seferler normal düzeninde devam etmektedir. Çalışma tamamlanana kadar hattımızda gece metrosu seferleri Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında yapılacaktır."