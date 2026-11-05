Lukas Kübler kimdir? Freiburg'u Trabzon'da öne geçiren sağ bek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 5 Kasım 2026 akşamı Freiburg'u ağırladı ve maçın 14. dakikasında geriye düştü. Golü atan isim forvet değil, Freiburg'un sağ beki Lukas Kübler'di.

Kübler on bir yıldır aynı kulüpte oynuyor ve Freiburg, bu ekim ayında 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini bir kez daha uzattı.

LUKAS KÜBLER TRABZONSPOR MAÇINDA KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Lukas Kübler, Trabzonspor'a karşı golünü 14. dakikada attı ve Freiburg'u 1-0 öne geçirdi. Gol geldiğinde topla oynamada Freiburg yüzde 61'le öndeydi; Trabzonspor o dakikaya kadar tek bir şut bile çekememişti.

LUKAS KÜBLER KİMDİR?

Lukas Kübler, SC Freiburg'da oynayan Alman defans oyuncusu; asıl mevkisi sağ bek, boyu 1,82 metre.

Freiburg Sportif Direktörü Klemens Hartenbach, 2024'teki sözleşme uzatmasında Kübler'in ikili mücadelelerdeki gücünü ve hırsını övdü, farklı mevkilerde oynayabildiğini söyledi. Takımdaki genç oyunculara örnek olabileceğini de ekledi.

LUKAS KÜBLER NERELİ?

Lukas Kübler Bonnlu. Futbola Sankt Augustin'deki VfR Hangelar'da başladı, ardından 1. FC Köln altyapısına geçti ama Köln onu fiziği küçük bulduğu için altyapıdan gönderdi.

Bir yıl Sportfreunde Troisdorf'ta oynadıktan sonra Bonner SC'ye geçti. Bonner SC'nin A gençleriyle 2010'da Orta Ren şampiyonluğunu, 2011'de kupayı kazandı.

LUKAS KÜBLER KAÇ YAŞINDA?

Lukas Kübler 30 Ağustos 1992'de doğdu, 34 yaşında.

LUKAS KÜBLER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lukas Kübler kariyerinde Bonner SC, 1. FC Köln, SV Sandhausen ve SC Freiburg formalarını giydi. 2011'de Köln'e geri döndü, orada çoğunlukla ikinci takımda forma giydi ve 2. Bundesliga'daki ilk maçına 27 Ağustos 2012'de Erzgebirge Aue karşısında çıktı.

2013'te SV Sandhausen'e transfer oldu. Bu takımdaki ilk maçı 13 Aralık 2013'te VfR Aalen ile 0-0 biten karşılaşmaydı; oyuna sonradan girdi. 2014-2015 sezonunda sağ bekte ilk on birin oyuncusu oldu.

Eylül 2012'de Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı ama forma giymedi.

LUKAS KÜBLER FREİBURG'A NE ZAMAN GELDİ?

Lukas Kübler, Haziran 2015'te SV Sandhausen'den bonservissiz olarak Freiburg'a geldi. İlk sezonunu sakatlıkla geçirdi. Hiç resmi maça çıkamadığı o sezon takım Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga'daki ilk maçına 3 Aralık 2016'da Bayer Leverkusen deplasmanında 1-1 biten maçta ilk on birde başladı, 72. dakikada oyundan çıktı. Freiburg'daki resmi maç sayısı 247'ye ulaştı. Kulüp Ekim 2026'da sözleşmesini uzattığını açıkladı; Freiburg geleneği gereği yeni sözleşmenin süresini paylaşmadı.