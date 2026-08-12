Lukaku sakat mı, Lukaku geçen sene kaç maç oynadı, toplam kaç dakika sahada kaldı?

Peki Lukaku sakat mı, geçen sezon kaç maç oynadı? Romelu Lukaku’nun geçtiğimiz sezonki forma durumu, sahada kaldığı süre ve performansına ilişkin detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Lukaku hakkında en çok araştırılan sorular ve merak edilenler.

LUKAKU SAKATLIK GEÇMİŞİ HAKKINDA

Lukaku’nun kariyerinde çeşitli dönemlerde farklı sakatlık sorunları yaşadığı görülüyor. Özellikle uyluk, kas ve bel problemleri Belçikalı golcünün yaşadığı sakatlıklar arasında öne çıkıyor. 2019/20 sezonunda kas yaralanması ve iki ayrı adduktor sakatlığı nedeniyle toplam 16 gün sahalardan uzak kalan Lukaku, 2020/21 sezonunda ise adduktor sakatlığı ve kontraktür nedeniyle 13 gün kaçırdı.

2021/22 sezonunda bilek sakatlığı, burkulma, koronavirüs ve uyluk sakatlığı gibi sorunlar yaşayan Lukaku, en uzun süreli sakatlıklarından birini bu dönemde geçirdi. 2022/23 sezonunda diz iltihabı, hamstring kas sakatlığı ve uyluk sakatlığı nedeniyle farklı tarihlerde toplamda uzun süre forma giyemedi. 2023/24 sezonunda ise bel problemi ve uyluk problemi yaşadı.

Lukaku’nun son dönemindeki en dikkat çekici sakatlık ise 2025/26 sezonundaki kas problemi oldu. 30 Mart 2026'da başlayan sakatlığı nedeniyle 31 Mayıs 2026'ya kadar 63 gün sahalardan uzak kalan Lukaku, ayrıca aynı sezon antrenman eksikliği ve daha önce yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle de kadro dışında kaldı.

Romelu Lukaku 2025/26 sezonunda toplam 223 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı:

• Kas problemleri: 63 gün

• Antrenman eksiği: 37 gün

• Uyluk sakatlığı: 123 gün

Lukaku bu sezon toplam 7 maçta forma giydi ve 64 dakika sahada kaldı.

• Serie A: 5 maç, 40 dakika, 1 gol, 1 sarı kart

• İtalya Kupası: 1 maç, 16 dakika

• UEFA Şampiyonlar Ligi: 1 maç, 8 dakika

• Supercoppa Italiana: Forma giymedi

• Toplam: 7 maç, 1 gol, 64 dakika, 1 sarı kart