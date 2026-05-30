Luis Enrique öldü mü, Luis Enrique kızı Xana neden öldü, ne zaman öldü?

Futbol kariyeri kadar özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Luis Enrique, son günlerde hakkında çıkan haberler nedeniyle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle "Luis Enrique öldü mü?" sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi teknik adamın kızı Xana'nın yaşamını yitirmesine neden olan hastalığı da merak ediyor. İşte Luis Enrique ve kızı Xana hakkında bilinmesi gerekenler...

LUIS ENRIQUE'NİN KIZI XANA NEDEN ÖLDÜ? DUYGUSAL HİKÂYESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Futbol dünyasının başarılı teknik adamlarından Luis Enrique, kariyerindeki başarılarının yanı sıra yaşadığı büyük aile dramıyla da hafızalarda yer ediyor. Son dönemde sosyal medyada ve arama motorlarında "Luis Enrique'nin kızı Xana öldü mü, neden öldü?" soruları yeniden gündeme gelirken, yıllar önce yaşanan acı olay futbolseverler tarafından araştırılıyor.

XANA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Luis Enrique'nin kızı Xana, 29 Ağustos 2019 tarihinde 9 yaşındayken yaşamını yitirdi. Küçük yaşta osteosarkom adı verilen nadir görülen ve oldukça agresif bir kemik kanseri türüne yakalanan Xana, yaklaşık beş ay boyunca tedavi gördü. Ancak tüm çabalara rağmen hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti.

LUIS ENRIQUE KIZININ TEDAVİSİ İÇİN GÖREVİNDEN AYRILDI

Xana'nın hastalığı sürecinde Luis Enrique, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini bırakarak ailesine ve kızının tedavisine odaklandı. Deneyimli teknik adam, bu süreçte kamuoyundan uzak kalmayı tercih ederken, kızının sağlığı için tüm zamanını onun yanında geçirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİNİ KIZINA ADADI

Luis Enrique'nin yaşadığı acı, yıllar sonra elde ettiği büyük başarıyla yeniden gündeme geldi. Paris Saint-Germain'in 1 Haziran 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i mağlup ederek tarihindeki ilk Devler Ligi kupasını kazanmasının ardından Enrique, bu zaferi kızı Xana'nın anısına adadı.

Barcelona'nın 2015 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda, küçük Xana'nın saha içinde babasıyla birlikte kutlama yaptığı görüntüler futbolseverlerin hafızasında yer etmişti. Aradan geçen yıllara rağmen Enrique, kızının manevi desteğini her zaman hissettiğini ifade etti.

"RUHEN YANIMDA OLACAĞINDAN EMİNİM"

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından duygusal açıklamalarda bulunan Luis Enrique, kızını unutmadığını bir kez daha gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim" sözleriyle duygularını paylaştı.

PSG TARAFTARLARINDAN DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Final karşılaşmasının ardından PSG taraftarları da Xana'nın anısını yaşatmayı ihmal etmedi. Tribünlerde hazırlanan özel koreografi, hem Luis Enrique'yi hem de milyonlarca futbolseveri duygulandırdı. Teknik adam, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu zafer, her gün kalbimizde yaşayan Xana'mıza adanmıştır" ifadelerini kullanarak kızına olan özlemini dile getirdi.

Futbol dünyasında başarılarıyla tanınan Luis Enrique'nin hayatındaki en büyük mücadelelerden biri olan Xana'nın hikâyesi, yıllar geçmesine rağmen duygusal etkisini korumaya devam ediyor.