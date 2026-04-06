Lucescu öldü mü? SON DAKİKA! Lucescu yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl?

Dünya futbolunun yakından tanıdığı teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili ortaya atılan iddialar, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Lucescu öldü mü? Lucescu yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? Detaylar...

LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde en çok merak edilen soruların başında “Lucescu öldü mü?” geliyor. Bazı medya organlarında ve dijital platformlarda yer alan iddialara rağmen, şu an için Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğine dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Yetkili isimlerden gelen bilgiler, bu iddiaların doğrulanmadığını açıkça ortaya koyuyor. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan ölüm haberlerinin teyitsiz olduğu ve resmi makamlar tarafından desteklenmediği net şekilde ifade edilebilir.

LUCESCU'NUNSAĞLIK DURUMU NASIL?

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete tarafından yapılan açıklamalar, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Rogobete, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Lucescu’nun yoğun bakımda olduğu

Durumunun kritik seviyede seyrettiği

Son 24-48 saat içinde sağlık durumunun kötüleştiği

Bu açıklamalar, deneyimli teknik direktörün hayati risk taşıyan bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Ancak sağlık durumuna ilişkin kesin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığı da özellikle vurgulandı.

Öte yandan, oğlu ve PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu da kısa bir açıklama yaptı. Bükreş’e geldikten sonra basına konuşan Razvan Lucescu, sürecin zor ve karmaşık olduğunu ifade ederek detaylı bilgilerin hastane tarafından paylaşılacağını belirtti.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Lucescu’nun sağlık durumunun ciddi ve yakından takip edilmesi gereken bir seviyede olduğu görülüyor.

LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945 doğumlu olup 80 yaşındadır. Rumen futbolunun önemli isimlerinden biri olan Lucescu, hem futbolculuk kariyeri hem de teknik direktörlük başarılarıyla dünya çapında tanınmaktadır.

Uzun yıllar boyunca farklı ülkelerde görev alan tecrübeli teknik adam, özellikle Türkiye’de de yakından tanınan ve takip edilen bir isim olmuştur. Kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği oyuncularla futbol dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır.