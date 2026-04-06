Lucescu öldü mü, beyin ölümü gerçekleşti mi? SON DURUM! Mircea Lucescu’nun hastalığı nedir?

Futbol dünyası, deneyimli Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Lucescu’nun ilk etapta durumu stabil olarak açıklanmıştı. Peki, Lucescu öldü mü, beyin ölümü gerçekleşti mi? Mircea Lucescu’nun hastalığı nedir? Detaylar haberimizde.

LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Futbolseverler, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun güncel sağlık durumu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Lucescu’nun ilk etapta durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde “Lucescu öldü mü?” sorusu gündeme geldi.

Resmî kaynaklardan yapılan açıklamalarda Lucescu’nun hayati riskinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Henüz vefatına dair herhangi bir doğrulama yapılmamış durumda. Doktorların gözetiminde olan teknik direktörün sağlık durumuyla ilgili gelişmeler futbol dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

LUCESCU BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Bazı haberlerde Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleştiği iddiaları gündeme taşınsa da, bu konuda resmî bir açıklama yapılmamıştır. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen Lucescu’nun sağlık durumu, ailesi ve doktorları tarafından yakından izleniyor.

MIRCEA LUCESCU’NUN HASTALIĞI NEDİR?

Mircea Lucescu, sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Şu ana kadar açıklanan bilgiler, fenalaşmasının ardından yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu göstermektedir. Ancak hastalığıyla ilgili detaylı bilgiler resmî olarak paylaşılmamıştır.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1945 doğumlu olan Mircea Lucescu 80 yaşındadır. Futbol dünyasının en deneyimli teknik direktörlerinden biri olarak bilinen Lucescu, futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla önemli başarılar elde etti.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Avrupa’da adından söz ettiren Lucescu, Türkiye’de Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca Shakhtar Donetsk döneminde kazandığı kupalarla kariyerinin zirvesine ulaştı.