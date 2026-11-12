Lucas Da Cunha kimdir? Zidane'ın övdüğü Como kaptanı kaç yaşında?

Zinedine Zidane'ın Fransa'sında en çok konuşulan isimlerden biri, birkaç ay önce milli formayı hiç giymemiş olan Lucas Da Cunha. Zidane, Téléfoot'a verdiği röportajda Como'nun kaptanı için "Sevdiğim her şey onda var" dedi.

Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile San Siro'da karşılaşacak.

LUCAS DA CUNHA HAKKINDA ZİDANE NE DEDİ?

Lucas Da Cunha hakkında Zidane, oyuncunun kendisinin hayata geçirmek istediği oyunu temsil ettiğini söyledi. Teknik direktör, oyuncunun fizik gücü ve ikili mücadeleler gibi zayıf yönlerinin sık sık dile getirildiğini, ancak takımın ondan bunu beklemediğini anlattı. Zidane'a göre Da Cunha'yı ayıran şey, pozisyon alırken gösterdiği zekâ.

Fransa'nın Belçika'yı 1-0 yendiği maçtan sonra da Zidane "Da Cunha benim için bir keşif değil" demişti. O maç, Da Cunha'nın A milli takımdaki ilk maçıydı. Zidane'a göre oyuncu, tanımadığı bir gruba girmesine rağmen kulübünde oynadığı gibi rahat oynadı.

LUCAS DA CUNHA KİMDİR?

Lucas Da Cunha, İtalya Serie A ekibi Como'da forma giyen ve takımın kaptanlığını yapan Fransız orta saha oyuncusu. Topu kendi bölgesinden çıkarıp hücumu başlatan bir merkez orta saha olarak oynuyor.

LUCAS DA CUNHA KAÇ YAŞINDA?

Lucas Da Cunha 25 yaşında. 9 Haziran 2001'de doğdu.

LUCAS DA CUNHA NERELİ?

Lucas Da Cunha, Fransa'nın Roanne kentinde doğdu. Futbola altı yaşındayken kentin kulübü Roanne Matel'de başladı, 2010'da Roannais Foot 42'ye geçti. 2016'da Rennes altyapısına katıldı ve 2018-19 sezonunda Rennes'in 19 yaş altı takımıyla Fransa şampiyonu oldu.

LUCAS DA CUNHA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lucas Da Cunha, A takımdaki ilk maçlarına 2019-20 sezonunda Rennes formasıyla çıktı. 30 Eylül 2020'de Nice ile sözleşme imzaladı ve aynı sezon kiralık olarak İsviçre'nin Lausanne-Sport takımına gitti. Ocak 2022'de Clermont'a kiralandı, sezon sonunda Nice'e döndü.

Fransa'nın 16, 17, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da oynayan Da Cunha, 2026'da A milli takıma ilk kez çağrıldı. Bu yıl Fransa formasıyla üç maça çıktı.

LUCAS DA CUNHA COMO'YA KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Como, Lucas Da Cunha'yı Ocak 2023'te Nice'ten 500 bin euro bonservisle aldı. İtalyan ekibine gelişinin üzerinden yaklaşık üç yıl geçti; oyuncu bugün takımın kaptanı.